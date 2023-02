Valence : manifestation contre la disparition des cours de technologie en sixième

Actuellement, les élèves de 6ème ont 4h30 de cours de "sciences" au sens large, avec SVT, physique et technologie. Le gouvernement envisage de passer à 3h de "sciences" par semaine, avec SVP et physique uniquement. Exit la technologie. L'heure restante serait consacrée à du soutien en mathématiques et en français.

"Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut renforcer ces matières" explique Rémi Laine, professeur de technologie au collège Camille Vernet à Valence, "effectivement, le niveau des élèves en français et en maths est en baisse. Mais on fait ça au détriment d'une matière. On est en train de tuer la technologie, alors qu'il me semble que le gouvernement veut promouvoir les sciences, veut promouvoir l'industrie et réindustrialiser la France, il veut un meilleur niveau en numérique, mais ils empêchent les élèves d'avoir une appétence pour ces matières là, en les empêchant de découvrir ce qu'est la technologie."

Pour Rémi Laine, cette suppression de cours en sixième est peut-être liée aussi à la difficulté de recruter des professeurs de technologie : "il n'y a plus de prof de techno depuis une dizaine d'années, ils ont supprimé notre concours de recrutement. Ce sont maintenant des professeurs de sciences de l'ingénieur qui font la technologie en collège. Et on embauche des contractuels pour combler les manques. Donc quand on manque de personnel, on supprime la matière."

Des professeurs se sont aussi mobilisés contre la suppression de la technologie en 6ème au collège André Cotte à Saint-Vallier : "nous nous mobilisons pour une École qui assure un accès de toutes et tous aux savoirs disciplinaires et à un enseignement complet, équilibré et de qualité" écrivent-ils dans un communiqué.

Une vingtaine de professeurs ont aussi manifesté ce jeudi au collège André Cotte à Saint-Vallier (Drôme) - Professeurs mobilisés

Une pétition en ligne a déjà recueilli près de 35.000 signatures sur le site change.org .