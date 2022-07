Valence : polémique après la vente d'un terrain municipal à l'école musulmane

Pour preuve de la mixité des classes et du non-port du voile des fillettes, le président de l'association valentinoise Valeurs et Réussites, transmet cette photo prise en cours d'orthographe à l'école musulmane en novembre 2021

La polémique enfle après un article de Charlie Hebdo publié jeudi dernier qui fait peser des soupçons sur l'école musulmane de Valence d'être davantage dans le prosélytisme que dans l'éducatif. Tout part du dernier conseil municipal de Valence, le 27 juin dernier. Une délibération votée par les élus de l'équipe de Nicolas Daragon et de la France insoumise. Un terrain près de la mosquée sera vendu 500.000 euros à l'association "Valeurs et réussites" pour qu'elle agrandisse son école musulmane, pour l'instant hors contrat.

Bruno Casari (conseiller municipal ex LREM) et Annie Roche (EELV) votent contre. " Je ne veux pas que la ville soit facilitatrice pour une école hors contrat" explique Bruno Casari. L'élu ajoute : "ce n'est pas une école musulmane qui me dérange, mais qu'elle soit hors contrat car lorsqu'elle est hors contrat, l'Éducation nationale ne la surveille pas. Conclusion, j'ai voté contre car je veux que les enfants aient un enseignement qui corresponde aux valeurs de la République et là, j'en n'étais pas sûr."

Avis favorable de l'inspection d'académie

Faux, répond Mourad Jabri, le président de l'association "nos valeurs sont celles de la République et les fondamentaux scolaires sont notre priorité. On a un rapport de l'académie qui le dit". Et d'ajouter "ce qu'a écrit Charlie Hebdo est faux ! On a bien fait une demande pour passer sous contrat, en novembre 2019 [comme le document que nous avons pu nous procurer ci-dessous en atteste], et on a un avis favorable sous réserve que les locaux soient conformes. C'est pour cela que l'on veut acheter un terrain pour s'agrandir."

La demande de contrat de l'école effectuée en 2019 et qui recueille un avis favorable sous réserve de la mise en conformité des locaux. - .

Mais, selon nos informations, certains membres de l'association valentinoise serait également connus pour être proche des frères musulmans. "Pas du tout" reprend Mourad Jabri,"Je suis Valentinois, commerçant, chef d'entreprise. On est bien intégrés, on a de bonnes relations avec la mairie et la préfecture on veut juste vivre tranquillement ! Mais tout ce qui touche à l'islam ou aux musulmans, ça fait polémique." Il balaye aussi les accusations concernant le port du voile des fillettes dans l'école ou la non mixité des classes. "Mais non !" corrige-t-il, "le voile est interdit par le règlement intérieur et regardez la photo prise en cours d'orthographe en novembre 2021. En plus on a des partenariats avec l'école des Beaux Arts, par exemple, on est très ouvert. Notre projet pédagogique, il est basé sur l'excellence."

Vider les écoles du quartier ?

Annie Roche, l'élue Europe écologie les Verts de Valence qui a aussi voté contre la délibération, se désole : "On parle des quartiers comme les Hauts de Valence où il est très difficile, quand même, de maintenir une mixité sociale et culturelle. Accepter qu'on ait une école -parce que là, on va de la maternelle au collège- qui n'accueillera certainement que des enfants dont la religion est musulmane. _Donc, dans ces quartiers, on va vider les écoles qui sont déjà bien ghettoïsées_. Les écoles en souffrent déjà beaucoup. Moi je pense simplement que le tissu social et culturel n'a pas besoin de ça ! Ce n'est pas un modèle souhaitable pour apprendre à vivre ensemble. Ce n'est pas un modèle républicain !"

Mauvaise polémique

Le maire de Valence, lui, renvoie la responsabilité à l'État :_"si jamais cette délibération va a l'encontre de la loi contre les séparatismes, que la préfète me le dise ! Mais elle ne s'y est pas opposée donc je la saisie officiellement". Contacté par la rédaction, la préfecture fait savoir que le courrier du maire est en cours d'analyse. Mais, sur le fond de l'affaire, le maire de Valence a bien du mal a comprendre cette polémique : "_Cette école a été créée en 2012.Elle est contrôlée chaque année par l'Éducation nationale. Elle a demandé à passer sous contrat. Les conditions fixées par l'État, c'est : "avis favorable, sous réserve d'avoir des locaux adaptés".

Le maire confirme que l'association souhaitait s'installer dans des locaux privés en centre-ville ou en zone commerciale "Je pense que c'est parfaitement inadapté d'aller se situer soit en zone économique, soit en zone commerciale, soit en zone résidentielle. Lorsqu'elle nous a sollicité pour acheter un terrain à proximité immédiate de la mosquée, c'est-à-dire juste en face de la mosquée, nous avons réagi favorablement" poursuit Nicolas Daragon.

Meilleur contrôle

Nicolas Daragon assume car c'est aussi une façon pour lui de mieux contrôler l'école : "Dans le compromis, on a pu mettre des conditions précises : le passage sous contrat, le contrôle de l'origine des fonds qui doivent venir exclusivement de France ou d'Europe (avec un commissaire aux comptes qui va en attester) et pas plus d'une classe par niveau d'enseignement. Ça veut dire que l'on ne vampirise plus les classes du quartier. Et donc on a un contrôle beaucoup plus fort que ce qu'autorise la loi séparatisme."

L'élu, lassé de cette polémique, reprend : "Ça veut dire que, en acceptant, nous avons un véritable contrôle sur cette école dont, normalement, la mairie ne dispose pas. Parce que je rappelle que c'est l'Éducation nationale qui émet des avis favorables systématiquement et la préfecture qui ne s'est jamais opposée formellement au projet. Je l'ai questionnée à plusieurs reprises" rappelle-t-il.