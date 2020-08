Valence : quel protocole sanitaire pour la rentrée anticipée de l'école Saint-Apollinaire ?

Cinq mois après avoir quitté l'école, les élèves de l'école primaire privée Saint-Apollinaire à Valence font leur rentrée ce lundi. Chaque année, ils reprennent une semaine avant les autres établissements.

Port du masque

Un protocole sanitaire a été dévoilé par le ministère de l'Education nationale. Les enfants n'ont pas à porter de masque. Les enseignants de l'élémentaire, eux, doivent le porter seulement si la distance d'un mètre est impossible à respecter avec les élèves. Mais une fois au tableau, par exemple, ils peuvent le quitter. Par contre, le masque est obligatoire pour tout adulte ou parent d'élève qui entre dans l'école.

La cantine fonctionne normalement, comme avant, et l'accès aux deux cours de récréations sont réglementés. Seulement deux classes, sur les huit de l'école, peuvent sortir en même temps dans une cour. Les enfants ont aussi le droit de se prêter des jeux.

C'est du bonheur d'avoir un retour à la normale - Mélanie Bussier-Tortel, directrice de l'école

Un protocole relativement souple. La nouvelle directrice, Mélanie Bussier-Tortel, se réjouit d'un "retour à la normale" mais se tient prête à ce que de nouvelles directives soient annoncées dans la semaine.

Les enseignants de l'école rappellent à tous les élèves les gestes barrière à respecter. "Les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement que les adultes", se rassure Mélanie Bussier-Tortel. "Notre rôle c'est de mettre tout en place pour qu'il y ait le moins d'inquiétude possible".

Renforcer l'apprentissage du français et des mathématiques

L'Education nationale a également donné comme consigne aux enseignants d'insister sur l'apprentissage du français et des mathématiques, après une année scolaire écourtée à cause du confinement. "Une évidence" pour la directrice : "on n'a pas le choix sinon on laisse à la traîne certains enfants".

Les élèves des autres établissements de Drôme et d'Ardèche feront leur rentrée mardi 1er septembre.