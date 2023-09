Valence : rentrée "calme" devant l'école Brossolette, trois mois après les menaces de mort

Pas d'incident depuis la rentrée à la cité scolaire Brossolette, à Valence-le-Haut, se sont félicités jeudi 7 septembre le maire de la ville, Nicolas Daragon et le préfet, Thierry Devimeux. Le 5 juin, c'est à la sortie de cette école que des parents avaient été menacés de mort par des jeunes du quartier du Plan. Ce jeudi, préfet, maire, DDSP, directeur académique, tous étaient là pour évoquer les actions prises durant l'été pour sécuriser la zone. Les parents d'élèves restent sur leurs gardes.

Les mesures prises

aménagement du terrain vague à proximité (financement ville, aide de l'État) de la cité scolaire

grillage et portail refaits (financement ville, aide État)

+ de 50 "opérations de sécurisation" par la police sur la ZSP, qui comprend les quartiers de Fontbarlettes et du Plan (18 armes à feu saisies, 3,5 kg de stupéfiants)

800 gardés à vue sur cette zone depuis le début de l'année

arrestation et condamnation (4 ans de prison) d'un jeune se filmant avec une arme et proférant des menaces

Réactions des parents

"La rentrée est zen", lançait une des mamans d'élèves devant le préfet de la Drôme, jeudi matin à 8h30. Trois heures plus tard, il n'y avait plus d'officiels ni de contrôles de police, "de toute façon ils sont trop rarement là, il faudrait une caserne", peste Radija, une autre maman. "Et puis le grillage c'est beau, on y voit un peu plus clair, mais ça ne change rien pour nous". "C'est joli mais on verra bien, c'est trop tôt pour dire si ça fonctionne", résume une autre femme, souhaitant rester anonyme. "Les voyous savent où se cacher".