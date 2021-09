Ils étaient environ 200 à se rassembler ce jeudi 23 septembre en Drôme Ardèche. Les enseignants du primaire et du secondaire sont en grève aujourd'hui pour demander plus de moyens et une plus grande reconnaissance. L'appel à la grève est national.

Environ 200 enseignants manifestent à Valence et Privas pour demander plus de moyens et de reconnaissance

Une centaine d'enseignants du primaire et du secondaire se sont rassemblés en début d'après-midi, ce jeudi 23 septembre, devant la Fontaine monumentale à Valence. Ils étaient également une centaine à Privas, devant l'inspection académique. Ils manifestent pour demander plus de moyens, une hausse des salaires et des recrutements, et plus de reconnaissance.

C'est la première grève de l'année scolaire, trois semaines après la rentrée, et le mouvement est national, à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Sud.

Sylvain est enseignant depuis 20 ans en primaire, il fait des remplacements dans différentes écoles : "On manque vraiment d'enseignants. On m'envoie en remplacement quelque part et quand j'arrive, je découvre que ça fait deux semaines que les enfants n'ont pas d'enseignants et qu'ils son répartis dans les autres classes. Et ce n'est pas un cas isolé. J'ai été choqué par cette situation", témoigne-t-il.

"Des arrêts pour burn out, il y en a de plus en plus"

Manque d'enseignants, manque de moyens, classes surchargées, salaires trop bas… Pour Sylvain, les disfonctionnements sont très nombreux : "Du coup, les collègues craquent. _Quand j'arrive dans une école pour les remplacer, je découvre souvent que c'est parce qu'un collègue n'en peut plus_. Des arrêts pour burn out, il y en a de plus en plus."

Même son de cloche chez Lydia, qui enseigne l'espagnol en lycée. Elle est TZR, Titulaire sur zone de remplacement, donc professeure certifiée, fonctionnaire, mais malgré son statut, elle peine à trouver des remplacements : "L'académie de Grenoble nous préfère des contractuels, qui n'ont pas le concours et sont recrutés à partir de bac+2. Ils sont positionnés en priorité sur les postes à l'année et les remplacements longs. Ils coûtent moins cher que nous et comme ça, on peut nous mettre où personne ne veut aller, dans les établissements difficile ou isolés" regrette-t-elle.

"Dans le lycée de Montélimar où j'enseigne actuellement, _des élèves se sont retrouvés sans professeurs dans ma matière alors que j'étais disponible, c'est aberrant_. J'ai appris où j'allais faire ma rentrée deux jours avant, je n'ai eu mon emploi du temps que le matin même. Des collègues m'avaient dit que j'aurais sûrement des premières, il se trouve que j'ai aussi des secondes. On savait pourtant depuis juillet qu'il faudrait un TZR pour prendre ces heures", raconte-t-elle.

Lydia vient d'apprendre qu'elle sera prolongé à Montélimar jusqu'aux vacances de la Toussaint, mais elle ne connaît toujours pas son emploi du temps pour la semaine prochaine et elle ne sait pas encore où elle ira après.