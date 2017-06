Valence : une centaine de parents d'élèves bloque l'école Rigaud

Ce vendredi après-midi, une centaine de parents d'élèves de l'école Rigaud, soutenue par les enseignants, a bloqué l'accès aux classes. Ils réclament l'ouverture en septembre prochain d'une classe supplémentaire dans cette école du quartier Fontbarlettes ou le nombre d'élèves va augmenter.

Importante mobilisation, ce vendredi après-midi, à l'école Rigaud de Valence. Une centaine de parents d'élèves, soutenue par les enseignants, a bloqué l'accès aux classes de cette école élémentaire (CP au CM2) du quartier Fontbarlettes.

Une centaine de parents mobilisée

#Valence : une centaine de parents d'élèves bloquent l'accès aux classes de l'école Rigaud pour obtenir une classe en plus en septembre. pic.twitter.com/Io9QJhumMM — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) June 9, 2017

"Ecole en crise", "Rigaud en perdition" : les banderoles disposées sur l'école Rigaud de Valence, ce vendredi, montrent bien l'angoisse des parents d'élèves et des enseignants. Ils se mobilisent pour réclamer l'ouverture d'une classe supplémentaire en septembre. Ils ont déjà obtenu une classe en plus à la prochaine rentrée mais ce ne sera pas suffisant d'après les enseignants qui demandent l'ouverture d'une seconde classe.

"On aura près de 260 élèves à la rentrée, près de 23 par classe, c'est impossible" explique Frédérique Rannaud, directeur de l'école Rigaud.

"On ne pourra pas s'en sorti sans une classe supplémentaire l'an prochain !"

"Il y a de nouveaux élèves souffrant de handicap qui seront accueillis dans notre école à la rentrée, nous sommes tous pour cet accueil, sauf que nous n'avons pas les moyens de les accueillir correctement" explique Aurélie, enseignante.

Des difficultés qui s'accumulent

"Rigaud en perdition", "école en crise" : les banderoles disposées sur l'école Rigaud montrent bien l'inquiétude des enseignants et des parents d'élèves pour la rentrée. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Je suis pour accueillir des élèves en situation de handicap, psychologique ou physique, mais nous n'avons pas les moyens et ils s'ajoutent à d'autres élèves déjà en grande difficulté" explique Martine, enseignante de CP, à l'école Rigaud depuis trente-cinq ans.

"Un enfant avec des déficiences visuelles, un autre autiste et un autre qui ne parle pas français, je vais devoir répondre à tous en plus des autres élèves, là c'est impossible !"

Sofia a deux enfants scolarisés dans l'école et elle est en colère contre ce manque de moyens : "comment un enfant peut étudier et réussir dans la vie sans moyen, sans rien ? On se sent énormément abonnés"

Mobilisation, ce vendredi, à l'école Rigaud de Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

"C'est contraire à la république et à l'école publique !"

Les parents d'élèves de l'école Rigaud et les enseignants espèrent rapidement convaincre l'inspection académique. Le comité technique spécial départemental qui décide des ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée se tient ce lundi après-midi à Valence.