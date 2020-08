Valence : une rentrée anticipée masquée à l'école Saint-Apollinaire

L'école privée Saint-Apollinaire a fait sa rentrée, presque comme chaque année, à la différence près que tous les parents ont dû porter un masque pour accompagner leurs enfants. C'est désormais l'obligation pour les adultes qui veulent entrer dans l'établissement.

Pour Sami comme pour d'autres parents, la mesure est rassurante : "on est en confiance. On peut se dire que nos enfants vont être en sécurité".

Concernant les enseignants, la mesure est plus souple maintenant. Ils ont le droit de quitter leur masque lorsqu'ils sont suffisamment à distance des enfants. Dominique Frandon est soulagé car "enseigner et se faire comprendre avec un masque était un réel problème" selon ce maître de CM2.

Pour les élèves, voir tous ces adultes masqués change finalement peu de choses. Agathe, une élève de CM2, a pris l'habitude en mai et en juin lorsqu'elle venait à l'école deux jours par semaine. Ce qui importe aux enfants, c'est bien sûr les retrouvailles avec les copains !

Des parents soulagés

Pour les parents, la rentrée est synonyme de soulagement. Beaucoup doivent reprendre le travail au même moment. Fouzia, une maman d'élève, avait donc hâte que l'école reprenne. :"ça a été long entre le confinement et les vacances scolaires. On a beau leur faire faire des loisirs, au bout d'un moment ils réclament l'école". C'est aussi le signe d'un retour à la vie quasi normale, dans une ambiance plus détendue qu'il y a quelques mois. Christophe se réjouit que ses enfants fassent leur rentrée après avoir fait l'école à la maison, ce qui lui a demandé "une importante capacité d'adaptation".

Les sourires derrière les masques se devinent assez facilement dans la cour de l'école. Si certains enfants auraient aimé avoir une semaine de vacances supplémentaire, la rentrée anticipée leur permet d'avoir un rythme de travail plus confortable et une meilleure concentration en classe. Avec cette semaine d'école en plus, les enfants peuvent avoir des journées moins longues durant l'année. Ils commencent l'école une demi-heure plus tard et ont une heure et demi de pause à midi au lieu d'une seule.