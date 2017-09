Valentigney consulte les parents sur le retour à la semaine de 4 jours

Valentigney vient de lancer une grande consultation auprès des parents et des enseignants de maternelle et de primaire. Ils doivent se prononcer sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours d'école pour la rentrée 2018.

Depuis cette année, les communes ont le choix de revenir ou pas à la semaine de 4 jours d'école. Certaines communes ont choisi d'y passer dès cette rentrée 2017. D'autres ont préféré se laisser le temps de la réflexion. C'est le cas de Valentigney qui vient de lancer une grande consultation auprès des parents et des enseignants. Ils doivent dire s'il sont pour ou contre un retour à la semaine de 4 jours. Les parents doivent répondre à un questionnaire distribué par les écoles. Ils peuvent aussi le faire sur le site internet de la mairie.

Je ne veux pas choisir à la place des familles

Le maire Philippe Gauthier ne veut pas prendre seul cette décision : "Je n'ai pas d'avis sur la question . Je me plierai au choix des habitants parce que là on touche vraiment au privé. Sur d'autres sujets, on peut choisir l'intérêt général assez facilement, mais là, on touche à l'organisation interne de la famille. C'est propre à chacun et j'estime que je n'ai pas à rentrer dans la vie privée des familles et choisir à leur place."

De nombreux parents plaident déjà pour le retour à 4 jours

De nombreux parents sont déjà favorables au retour à la semaine de 4 jours, comme Alexandra, qui a sa fille scolarisée à l'école des Chardonnerets : "Déjà à cause des horaires : 8h30 - 16h30, c'était beaucoup plus simple pour les parents qui travaillent. 15h40 ce n'est pas évident par rapport aux employeurs et trouver une nounou qui accepte de garder vos enfants de 15h40 à 16h30 ou 17h."

Hélène, maman d'un petit Paul, 6 ans, a, elle, surtout l'impression que son fils est plus fatigué : "Mon aîné était aux 4 jours. Il était bien moins fatigué et il avait plus d'activités extra-scolaires le mercredi que Paul qui a encore besoin de faire des petites siestes de temps en temps. On sent la fatigue le soir. C'est nécessaire de revenir à la semaine de 4 jours."

Même avis pour Martial, papa de deux garçons, qui pointe, lui, les activités proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires : "C'est ni fait ni à faire. Ce n'est ni plus ni moins qu'une garderie. Donc pour moi il faut revenir aux 4 jours".

Les réponses des parents et des enseignants sont attendues avant le 29 septembre. En fonction du résultat, le maire avisera pour la rentrée 2018.

Belfort lancera, elle aussi, une consultation le lundi 18 septembre.