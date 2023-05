Valognes : le collège Félix-Buhot mobilisé contre la suppression du poste de principal-adjoint

Rentrée bruyante ce mardi au collège Félix-Buhot de Valognes : une dizaine d'enseignants et de membres du personnel ont accueilli les élèves avec mégaphone, tambour et banderoles. Ils protestent contre l'annonce de la suppression du poste de principal-adjoint, décidée pour la rentrée de septembre prochain. Mobilisés depuis le début du mois d'avril, ils dénoncent une décision "hors-sol", compte tenu des besoins de cet établissement dans lequel étudient plus de 500 élèves et qui est le quatrième plus gros du département de la Manche.

"D'un côté il y a les décisions des gestionnaires financiers, et de l'autre il y a la réalité du terrain...", souffle Fanny Ruellot, professeure d'anglais et représentante du personnel. Elle estime qu'un principal-adjoint est "indispensable" à Félix-Buhot : "c'est lui qui fait les emplois du temps des professeurs et des classes, qui doit gérer les absences des enseignants, ou qui préside la moitié des 19 conseils de classe du collège. Est-ce que le principal va pouvoir faire tout cela en plus de ce qu'il fait déjà ? Nous pensons que non".

Elle craint donc que la décision ait des conséquences sur la charge de travail générale : "Nous nous doutons bien qu'avec la suppression du poste, c'est l'unique secrétaire de direction qui va devoir assumer une partie des fonctions d'adjoint... Or, elle est déjà débordée : avant, elles étaient deux également sur ce poste de secrétaire !" Avec, en définitive, des conséquences pour les parents d'élève ? "Je ne vois pas comment un seul membre de direction pourra recevoir tous les parents qui le souhaitent ou dont les enfants en ont besoin".

Une réunion avec le rectorat mercredi

Pour évoquer cette situation, une délégation de personnels sera reçue ce mercredi par le Directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN). Des personnels qui pendant leur rencontre avec le rectorat pourront s'appuyer sur des soutiens politiques, à commencer par celui du maire de Valognes, Jacques Coquelin. Une pétition a par ailleurs recueilli un petit millier de signatures.

Contactés, les services de l'éducation nationale n'ont pas donné suite à temps à nos sollicitions.