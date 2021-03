Vannes : l'enseignement du Breton poursuit sa progression

A Vannes, près de 600 élèves, de la maternelle au lycée, suivent des cours en Breton. ce qui fait dire, dans un demi sourire, à David Robo, le maire : "Vannes est la seule ville au monde à proposer un enseignement en Breton, de la maternelle au bac !". Plaisanterie mise à part, le Breton a toute sa place dans plusieurs établissements scolaires vannetais.

Tout d'abord dans l'enseignement public : dans les écoles de Rohan et Cliscouët et donc bientôt Calmette. Au collège Jules Simon, en centre ville, ensuite. En attendant un jour des cours dispensés au lycée.

A Diwan, où l'immersion est totale, il y a une école à Vannes où se retrouvent 72 enfants cette année, de la maternelle au primaire. Il y a ensuite le collège, avec près de 160 élèves. Les chiffres sont d'ailleurs en augmentation. En 6 ème, on a compté 15 élèves en plus à la rentrée 2020. Les 2 classes de 6 ème regroupent 55 élèves. "On ne pourrait pas en accueillir plus !" dit on à Diwan. Enfin, le lycée : la classe de seconde a ouvert à la rentrée 2020 et compte une quinzaine d'élèves.

Et puis, dans l'enseignement catholique, on n'est pas en reste : 2 écoles vannetaises proposent des cours en Breton : l'école Saint Guen, avec 5 classes et 120 élèves et Françoise d'Amboise, avec 3 classes et une soixantaine d'élèves. Ensuite, c'est le collège Notre Dame de Ménimur qui prend le relais et enfin des cours en Breton sont donnés au lycée Saint François Xavier.

Pour l'enseignement du Breton, Vannes est la 4 ème ville de Bretagne en terme d'importance des effectifs. Elle est devancée par Brest, Rennes et Quimper.