Variants de la Covid-19 : une dizaine d'établissements scolaires fermés en Moselle

Les variants brésilien et sud-africain ont contraint sept établissements scolaires à fermer leurs portes en Moselle, mais les cours sont assurés en distanciel

Les variants sud-africain et brésilien circulent plus en Moselle que dans les autres départements français : une situation inquiétante qui pousse le ministre de la Santé, Olivier Véran, à se déplacer ce vendredi dans notre département. Les établissements scolaires où au moins un cas de variant a été détecté, sont désormais contraints de fermer. On en compte, ce jeudi soir, huit en Moselle.

Quatre écoles et quatre collèges

Dans le détail, quatre écoles sont fermées : Audun-le-Tiche, qui est sur le point de rouvrir, mais aussi désormais Vic-sur-Seille, Boucheporn et la maternelle d'Everdorff, sur la commune de Kirschnaumen.

Sont concernés également deux collèges publics : Puttelange-aux-Lacs, ainsi que le collège Adalbert de Bouzonville depuis ce jeudi soir . L'établissement sera fermé jusqu'à vendredi de la semaine prochaine.

On compte aussi deux collèges privés : la Providence à Freyming-Merlebach et Jean XXIII à Montigny-les-Metz.

Dans tous les cas, les cours sont assurés en distanciel.