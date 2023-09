Vatel choisit Cannes La Bocca pour son école de formation en hôtellerie

Après Paris, Lyon, Nîmes, Bordeaux et Nantes, le groupe Vatel pose ses valises à Cannes La Bocca.

Le prestigieux groupe, spécialisé dans hôtellerie et le tourisme haut de gamme va implanter son futur campus sur un ancien site de formation, à Cannes La Bocca. Sur ce site réhabilité de plus 18 000 m2, on trouvera notamment une cuisine pédagogique, un hôtel de 50 chambres, un restaurant, une résidence de tourisme d'entrainement de 113 chambres... mais aussi des hébergements étudiants (319 chambres).

Former des collégiens et des candidats en reconversion

Particularité, la Vatel Academy, formera des jeunes collégiens et d'adultes en reconversion, aux métiers de la cuisine, de la restauration et de l'hôtellerie. "L'objectif c'est de former des jeunes collégiens et des adultes en reconversion à des métiers techniques", explique Karine Sebban-Benzazon, directrice générale du Groupe Vatel. "Ce sera des formations de type bac professionnel sur trois ans et aussi des formations plus courtes pour répondre aux besoins qui sont urgents aujourd'hui de la profession".

L'école de luxe doit former près de 500 étudiants à l'année, 1 000 étudiants à termes dans 3 formations la Vatel Académy et deux MBA : Management du luxe et Events Management.

Présentation du projet de la Vatel Academy à Cannes La Bocca, avec David Lisnard, maire de Cannes. © Radio France - Aude Lambert

Dynamiser Cannes La Bocca

Ce projet, c'est 70 000 millions d'investissements privés. Pour David Lisnard, le maire de Cannes, cette nouvelle école, va aussi contribuer à dynamiser Cannes-la-Bocca. "On était sur des terrains en jachère, ici dans les locaux désaffectés de l'AFPA, la prestigieuse école Vatel s'implante. Cannes deviens de plus en plus un Hub de formation touristique, La Bocca s'embélise et se dynamise"

L'école devrait voir le jour fin 2025, début 2026.