Végétalisation, fenêtres ou isolation : une vingtaine d'écoles rénovées pour la rentrée scolaire à Metz

A deux semaines de la rentrée, le 4 septembre, les derniers travaux dans les écoles maternelles de Metz s'achèvent. Au total, une vingtaine d'écoles sont concernées par le projet de 2,7 millions d'euros lancé par la commune cet été. La rénovation énergétique est l'un des objectifs principaux du projet. "C'est important de rénover les écoles et d'apporter du confort aux élèves et à la communauté éducative", explique Anne Stemart, adjointe au maire en charge de l'éducation. Des travaux de rénovation énergétique ont été menés dans huit écoles.

Des fenêtres à double vitrage ont été installées à l'école Notre-Dame au centre-ville de Metz. Dans cette maternelle également, les sanitaires ont été entièrement changés et permettent désormais l'accès aux personnes à mobilité réduite. A l'école maternelle Jean Morette, l'isolation et l'étanchéité de la toiture ont été refaites.

La végétalisation des cours au cœur des rénovations

Un autre secteur important du projet municipal, c'est la végétalisation des cours de récréation, nécessaire en cas de fortes chaleurs. Les élèves ont été interrogés pour repenser les espaces de jeux. "On leur demande leur cour idéale et on travaille le projet avec le bureau d'études. Quand on demande aux enfants, on se rend compte que les jeux de ballon prennent le centre de la cour, que les filles les plus timides se mettent sur les côtés. Mais on fait prendre conscience du besoin de mixité et du sport, surtout dans le contexte des Jeux Olympiques", ajoute Anne Stemart.

Quatre écoles ont été végétalisées pour l'instant, l'opération se poursuivra l'été prochain. Pour l'instant, les écoles sont encore silencieuses et attendent le retour de leurs élèves.