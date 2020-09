Veigné : 32 enfants de l'école primaire placés en quatorzaine après un cas de Covid-19 touchant une élève

Un cas de Covid-19 a été décelé mercredi à l'école primaire des Varennes sur une élève de CM2, âgé de 10 ans. Il s'agit d'un cas asymptomatique. "C'est la maman qui a prévenu l'école et l'accueil périscolaire mercredi", explique la mairie. "La maman a voulu se faire tester, et tester sa fille par la même occasion. Elle a découvert qu'elle était négative, mais sa fille était positive".

26 élèves en quatorzaine

Dans le cadre du protocole mis en place par l'ARS, la Préfecture et l'Education nationale, les 26 élèves de la classe ont été renvoyés chez eux. Ils sont placés en quatorzaine. "Nous avons aussi identifié six autres enfants qui ont fréquenté l'élève. Quatre l'ont coutoyée à l'accueil périscolaire, et deux autres (des collégiens) lors des vacances apprenantes fin août". Bien entendu, tous les parents d'élèves de l'école ont été prévenus. Seule la classe de CM2 est fermée pendant 2 semaines. Les autres classes restent ouvertes.

Des attestations fournies aux parents pour les employeurs

La mairie a adressé aux parents d'élèves de la classe de CM2 un courrier explicatif sur les consignes à tenir pendant les 14 jours de confinement. Un autre courrier a été adressé ce vendredi à tous les parents de l'école pour les informer sur les actions mises en place par la mairie, notamment la désinfection régulière des locaux, avec une vigilance particulière sur la classe de CM2. "Des attestations de fermeture de la classe de CM2 ont été fournies aux parents pour leur employeur", explique la mairie qui parle d'un "protocole bien respecté et opérationnel". Les enseignants ayant conservé leur masque, ainsi que le personnel du périscolaire, aucun adulte n'a été placé en quatorzaine.