Vendée : 61 communes font marche arrière et reviennent à la semaine des quatre jours

Les grandes vacances ont démarré mais certains pensent déjà à la rentrée prochaine. Après la publication d'un décret la semaine dernière, les communes ont le choix de leurs rythmes scolaires. En Vendée, 61 communes sur les 269 ont décidé de revenir à la semaine de quatre jours. Reportage à Aizenay.

En Vendée, 61 communes ont décidé d'en finir avec la semaine de quatre jours et demi. Un décret a été publié en ce sens le 28 juin dernier au Journal Officiel. Le gouvernement laisse la possibilité aux communes de choisir leur système de rythmes scolaires.

Aizenay, comme Saint-Hilaire-de-Riez, Notre-Dame-de-Monts ou encore Maillezais, a fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours. La mairie a organisé une consultation des parents, des enseignants et des animateurs le mois dernier. Et à une large majorité, ils se sont dits favorables à ce retour en arrière dès la rentrée de septembre.

"On va enfin pouvoir dormir le mercredi matin ! " - Coline, élève à l'école de La Pénière à Aizenay

A l'école de La Pénière à Aizenay, les enfants sont les premiers ravis de cette décision. Coline, Sanaé et Rosalie affichent un large sourire. "C'est trop bien, on n'aura pas besoin de se réveiller le mercredi matin, clament les trois fillettes. Le mercredi, on était tous couchés sur les tables parce qu'on était trop fatigués".

C'est ce que tout le monde répète devant l'établissement : la semaine des quatre jours et demi était trop fatigante pour les élèves. "Trois semaines après la fin des vacances, c'était déjà compliqué, explique Céline Royer, institutrice en maternelle. Les enfants étaient fatigués, énervés."

On passait notre temps à les recadrer, c'était très compliqué" - Céline Royer, institutrice

Il y avait également le problème des TAP, les temps d'activités périscolaires. Pour Cyril, papa de Raphaëlle, ils n'étaient pas à la hauteur. "Quand on lui posait la question, elle nous disait qu'ils regardaient des films, c'est pas terrible, s'agace Cyril. L'idée était peut-être bonne mais ça n'a pas été assez travaillé en amont."

Une logistique moins compliquée pour la mairie

Les parents doivent maintenant trouver une solution de garde pour les enfants le mercredi matin. Mais à l'école de la Pénière, ça n'a pas l'air de les inquiéter. Beaucoup ont déjà la solution. Certains ont les grands-parents, d'autres ont pris un jour de repos et parfois les parents s'organisent entre eux.

Du côté de la mairie, on ne s'inquiète pas non plus. Concernant les horaires des transports et de la cantine, il n'y a rien à modifier. Le maire a simplement prévenu les associations qui doivent elles s'organiser autrement. Mais là encore, pour Bernard Perrin, c'est une bonne nouvelle pour elles aussi. "Quand on entraîne une équipe de foot, comment fait-on quand il n'y a que la moitié des joueurs ?", s'interroge le maire. Les élèves des écoles privées se retrouvaient en effet bien seuls le mercredi matin.

Et concernant les animateurs qui s'occupaient des TAP, là encore, tout a été réfléchi. "Nos enfants étaient surbookés pendant la période scolaire, mais il y avait moins d'animations pendant les vacances, souligne Bernard Perrin. On va donc développer les activités pendant les petites et grandes vacances, ça va donner du travail aux animateurs."

La réforme des rythmes scolaires a coûté environ 40 000 euros par an à la commune d'Aizenay. Les économies réalisées avec le retour à la semaine de quatre jours seront réinvesties pour les nouvelles activités.