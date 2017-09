Vendée : fermeture de 13 classes pour cette année scolaire

Un comité technique s'est tenu le 5 septembre pour annoncer les ouvertures et fermetures de classes en Vendée pour l'année scolaire 2017-2018. Au total, ce sont 13 classes qui vont fermer et 12 qui vont ouvrir.

C'est un chiffre auquel ne s'attendait pas le syndicat enseignant SNUippp-FSU 85. En cette rentrée, ce sont 13 classes qui ferment en Vendée. Une décision qui a été annoncée le 5 septembre par la directrice académique, après le comptage des élèves dans les différentes écoles. En parallèle, 12 vont ouvrir dès jeudi dans le département.

De nombreuses fermetures inattendues

Parmi les fermetures annoncées, seules quatre avaient déjà été envisagées en février dernier lors de précédentes réunions entre syndicats et inspection académique. C'est donc sans surprise que les écoles de Sainte-Hermine, Les Pyramides à La Roche-sur-Yon, Coëx et La Génétouze perdent une classe. En revanche, le SNUipp-FSU ne s'attendait pas à l'annonce de fermetures de classe pour les écoles de Saligny, Bouin, Lairoux, Saint Gervais, Saint-Denis la Chevasse ou encore Mouillerons-le-Captif (la liste complète des ouvertures et fermetures à retrouver sur le site du SNUipp-FSU ici). Le syndicat évoque même un nombre de fermetures "jamais vu à la rentrée" qui va demander une importante organisation dans les écoles concernées, qui n'ont donc que la journée de mercredi pour tout remettre à plat.

12 classes ouvrent cette année

Des ouvertures de classe ont aussi été annoncées par la directrice académique. Au total, ce sont 12 classes qui vont ouvrir en Vendée, notamment à Saint-Georges-de-Pointindoux, à Sainte-Flaive-les-loups ou encore à l'école Clemenceau des Sables d'Olonne où la mobilisation avait été importante l'an dernier.

Le SNUipp-FSU reconnaît que la carte scolaire de cette rentrée a été compliquée à mettre en oeuvre, où "pour avoir une ouverture à un endroit, il fallait une fermeture ailleurs". Généralement, le sud-est du département est plus touché par les fermetures de classes, alors que le nord-ouest est plus enclin aux ouvertures. Cela ne s'est pas vérifié en cette rentrée, pour des raisons qui ne sont pas encore expliquées. "Nous avons d'ores et déjà demandé à engager le dialogue avec la directrice académique pour la rentrée prochaine", assure le SNUipp-FSU qui espère ainsi que la rentrée 2018 pourra être mieux anticipée.