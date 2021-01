Vendée Globe : à Auxerre, une classe de CM1 suit la course depuis le début

Depuis le début de la course il y a plus de deux mois, Pierre Legeard professeur d'une classe de CM1 à l'école des Rosoirs à Auxerre, prévoit plusieurs séances par semaines avec ses élèves. Le but, découvrir et discuter du Vendée Globe. Au programme, leçons de géographie, maths ou encore sciences...

Pierre Legeard a décidé il y a deux mois, de faire découvrir à ses élèves de sa classe de CM1 la fameuse course en solitaire du Vendée Globe. "Certains de mes élèves n'en avaient jamais entendu parler, et comme je suis fan depuis très longtemps, je me suis dit que c'était une excellente occasion" explique-t-il.

Pierre aide Noémie et Maëlys à finir le questionnaire de lecture. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Apprendre en s'amusant

Pour Pierre, faire découvrir la course aux élèves est une manière de renforcer leur culture générale, mais aussi une manière détournée d'étudier. "Chaque semaine, nous suivons l'avancée de la course en regardant des vidéos récapitulatives" confie-t-il, "histoire de suivre l'avancée de la course". Pierre leur a par exemple distribué un texte qui récapitule l'Histoire du Vendée Globe, et ses vainqueurs.

Les élèves sont tous très intéressés, c'est le cas de Maëlys, 9 ans. "On apprend en s'amusant, c'est vraiment chouette, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de travailler" s'exclame la fillette. Pour son amie Noémie, c'est la même chose. "Ca a l'air amusant de faire du bateau, et surtout, on découvre la géographie, et plein de pays qu'on ne connaissait pas avant" conclut-elle.

Pour Pierre, ces cours sur le Vendée Globe profitent à tout le monde. "Ils découvrent de nouvelles choses à chaque fois, mais surtout ça me permet de leur parler du cycle de l'eau, de la navigation, et même de leur faire faire des maths, sans qu'ils ne rechignent trop !" plaisante-t-il.

Activité du jour : lecture et questionnaire sur l'Histoire du Vendée Globe. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Des vocations se créent

Ces sessions d'apprentissage sont pour les élèves aussi un moyen de découvrir de nouvelles activités... Voire de susciter des envies chez certains. "Quand on voit ces navigateurs, seuls, dans l'océan, on se pose plein de questions" s'exclame Tiama, 9 ans. Le jeune garçon est très curieux et enthousiaste. "Moi ça me donne envie de naviguer aussi" termine-t-il.

Pour Julia, 9 ans, ce sont les navigatrices qui l'intéressent. "Ca m'a vraiment fait plaisir de voir que des filles aussi participent à la course ! On voit toujours plein de garçons partout, et là, je me dis que si elles peuvent naviguer, alors moi aussi !" rit la fillette.

Les élèves et leur professeurs attendent avec impatience l'arrivée prévue pour la fin du mois de janvier. En attendant, ils participent à leur propre course virtuelle sur internet.