Aux Herbiers, en Vendée, des collégiens font leur journal du Vendée Globe

Le Vendée Globe, comme outil pédagogique... Tous les quatre ans, de nombreux établissements scolaires utilisent la course en solitaire autour du monde comme support, pour travailler plusieurs matières. C'est le cas au collège Jean Rostand des Herbiers, en Vendée. L'enseignant d'une classe de Section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) a impliqué tous ses élèves dans le projet. Ils réalisent chaque semaine leur journal du Vendée Globe, sur le site internet du collège et en version papier.

Les articles sont préparés pendant la semaine, et le vendredi, c’est la réalisation du journal, sur ordinateur. Mais d’abord, comme dans toutes les rédactions, il y a la conférence du matin, pour organiser le travail, selon les différentes chroniques.

La "conférence de rédaction" du matin © Radio France - Philippe Rey-Gorez

« Que met-on dans les mauvaises nouvelles ? » demande le professeur Olivier Girard. Quelques mains se lèvent : « Samantha Davies a percuté un ofni", rappelle un des élèves. « Il faut aussi parler de Kevin Escoffier et de son sauvetage », dit un autre. Le journal compte aussi un article à écrire en anglais, un autre sur l’histoire, cette semaine, le tour du monde de Magellan. Il y a aussi les événements à venir, ou encore la photo de la semaine.

Peut-être de futur journalistes ? © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Chaque groupe d'élèves est devant un ordinateur, et ça marche très bien. Les élèves de Segpa, réputés pour avoir des difficultés d'apprentissage, s'impliquent complètement dans le projet, à la grande joie d’Olivier Girard : « la grande difficulté, pour eux, c’est l’écriture, et là, c’est beaucoup plus facile. Et sympa. En plus ils sont fiers du résultat ».

Ce projet Vendée Globe s'inscrit aussi dans une démarche d'éducation aux médias. L'enseignant a réussi à faire venir un photographe, des journalistes de télé et radio ( France Bleu !). Coté presse écrite, le monde des ados publie toutes les deux semaines un extrait du journal réalisé par les élèves.