Les responsables du musée de la Déportation et de la Résistance du Cher sont venus aux Sables d'Olonne ce lundi, pour recevoir un don précieux. Cette bicyclette et sa remorque étaient utilisées par Lucie Lesage pour franchir la ligne de démarcation.

Les Sables-d'Olonne, France

La bicyclette d'une sablaise va entrer au musée ! Lucie Lesage, ses deux fils et son vélo se sont installés aux Sables d'Olonne juste après la guerre, en 1948. Elle y a fini sa vie, et ses enfants y résident toujours. Mais son dernier fils, Roland, a 85 ans. Alors ce lundi, il s'est décidé à se séparer de la bicylette de sa mère. Elle a été embarquée dans une camionnette, pour rejoindre le Musée de la Résistance et de la Déportation, à Bourges dans le Cher. Car pendant la guerre, Lucie utilisait son vélo pour franchir la ligne de démarcation, et aider la Résistance...

Les adieux de Roland Lesage à la bicyclette de sa mère Copier

La selle est d'époque, comme la remorque © Radio France - Emmanuel Sérazin