Vendée : Les élèves de Saint-Georges-de-Montaigu vont faire leur rentrée des classes dans une école toute neuve

A Saint-Georges-de-Montaigu, en Vendée, les écoles maternelles et primaires Saint-Martin-Durivum se rassemblent dans des locaux neufs pour cette rentrée 2019. Après trois ans de travaux, l'équipe enseignante et les 270 élèves vont enfin pouvoir profiter de cette nouvelle école bien plus pratique.

Saint-Georges-de-Montaigu, France

La rentrée scolaire c'est déjà un événement, mais quand l'école déménage, c'est une tout autre histoire. Les écoles maternelles et primaires privées Saint-Martin-Durivum, à Saint-Georges-de-Montaigu, se sont réunies dans des locaux neufs cet été, après trois ans de travaux. Les enfants ne sont pas encore là, mais l'équipe enseignante se prépare.

Laurent Thibeaud, le directeur de l'école, devant les nouveaux bâtiments. © Radio France - Sixtine Lys

"Ils ont hâte", sourit Laurent Thibeaud, le directeur de l'école. "Ça fait trois ans qu'on parle du projet, et ça y est ils sont dedans, et ils sont super heureux. Moi aussi en tant que directeur, _je suis heureux de pouvoir offrir des conditions optimales pour eux_. C'est important que les enfants se sentent bien, ainsi que les équipes éducatives."

Plus pratique

Maintenant que l'école maternelle et l'école primaire sont rassemblées, les enfants seront sur un même site. Ça permet aux parents d'emmener les enfants sur un seul lieu, et aux enfants d'être avec leurs frères et sœurs. "L'école a 149 ans, donc une partie de l'école maternelle avait 149 ans, c'était une ancienne ferme. _Les bâtiments étaient vieillissants_, dépensaient beaucoup en énergie. On avait des coûts de fonctionnement assez élevées", ajoute le directeur.

Les cahiers et livres des enfants attendent les élèves. © Radio France - Sixtine Lys

Autre avantage, et pas des moindres : les enfants sont à côté des infrastructures de la commune. Avant, les enfants en primaires devaient prendre la car pour le sport, la cantine, et les activités périscolaires. Avec ce nouveau lieu, tout est sur place, même la bibliothèque.

REPORTAGE : Les derniers préparatifs des enseignants de l'école avant la rentrée 2019 Copier

L'école organise une journée portes ouvertes ce vendredi 30 août 2019, et une inauguration le 28 septembre 2019.