Véronique Gardeur-Bancel : « L’école a été brûlée en septembre et elle ne portait pas le nom de Samuel Paty »

Il y aura bien une école Samuel Paty, à Nîmes. La mairie a décidé de lui rendre hommage. La décision a été validée, ce samedi, en conseil municipal. L’école du Mas Roman, dans le quartier Saint-Césaire, portera donc le nom de ce professeur, décapité par un terroriste islamiste il y a deux ans, à la sortie de son collège, en région parisienne. L’initiative nourrit quelques inquiétudes, notamment chez certains parents d’élèves, scolarisés dans l’établissement. « C’est symbolique, mais est-ce qu’il n’y aura pas des représailles ? se questionnent-ils. Est-ce que des terroristes ne vont pas venir s’attaquer à l’école ? Il y a des fous, et on ne sait jamais. »

Sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin, l’adjointe au maire de Nîmes en charge de l’Éducation a rappelé un fait : l’école du Mas Roman a déjà été vandalisée en septembre dernie r. « Et à l’époque, elle ne portait pas le nom de Samuel Paty, souligne encore l’adjointe en charge de l’Éducation auprès du maire de Nîmes. Au contraire, même, avec ce nom, ajoute-t-elle, nous allons montrer à quel point il est important de résister. »

Inquiétude de parents et d'enseignants

Il n’y a pas que des parents d’élèves qui ont fait part de leurs interrogations. Des enseignants l’ont aussi fait, mais pour d’autres raisons. Ils regrettent de ne pas avoir été consultés avant le conseil municipal de samedi dernier. Ils ont été avertis le mercredi, selon Mathilde du SNUIPP-FSU, soit trois jours avant. « C’est anti-pédagogique ! C’est vraiment dommageable que la communauté éducative n’ait pas été concertée », lâche l’intéressée qui aurait apprécié monter un projet pédagogique pour accompagner ce changement de nom. « Ce sera bien le cas », assure l’adjointe en charge de l’Éducation sur France Bleu Gard Lozère.

Si le maire de Nîmes n’a pas organisé de consultation, c’est peut-être aussi pour ne pas prendre le risque d’être désavoué par un vote qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, notamment en termes de résonnance médiatique. C’est ce qui était arrivé, d’ailleurs, en 2021, au maire d’Olioulles, dans le Var . Là-bas, l’élu avait dû renoncer à rebaptiser l’école « Les Eucalyptus », après avoir lancé une consultation, rejetée par les professeurs et les familles. Tous les enseignants, 89% des parents et 69% des élèves avaient voté contre le changement de nom de leur établissement.

L’opposition à ces initiatives est très mal vue, au regard du métier de Samuel Paty, mais aussi des causes qui ont conduit à son exécution. Pour rappel, le père d’une collégienne, appuyé par un islamiste fiché S avaient dans une vidéo - et sur la base de mensonges - fait le procès en islamophobie du professeur d’Histoire-Géo qui avait décidé de montrer des caricatures du prophète à des élèves, et ce, dans le cadre d’un cours sur la laïcité. « Il est important de réaffirmer nos valeurs, après ce drame ignoble », avance encore Véronique Gardeur-Bancel.

