Le département de Charente-Maritime a détaillé ses investissements dans les collèges, lors d'une conférence de presse. Au cœur de sa politique, rendre les établissements plus écologiques et les moderniser d'avantage via les équipements numériques.

Vers des collèges plus "écologiques et numériques" en Charente-Maritime

Investir dans les collèges... Oui, mais dans quoi ? C'était le but de la conférence, tenue par des élus départementaux et le Préfet de Charente-Maritime, jeudi 2 septembre au collège Edgar Quinet de Saintes. Parmi les grands axes évoqués, des établissements plus écologiques et plus numériques.

17,4 millions d'euros financés par le département en 2020

Les sixièmes ne sont pas les seuls à avoir franchi les portes du collège Edgar Quinet à 9 heures, en cette rentrée 2021. Dans les couloirs de l'établissement, on pouvait croiser le préfet de Charente-Maritime Nicolas Basselier, ou Sylvie Marcilly, la présidente du département.

La présidente du département, Sylvie Marcilly, a visité le collège Edgar Quinet (Saintes) lors de la rentrée 2021. © Radio France - Solène Gardré

"Voici notre nouveau pôle science", explique le proviseur Joël Wiciak, en montrant à l'assemblée d'élus une salle inaugurée un an plus tôt. Etablissement "modèle", le collège Edgar Quinet a été modernisé par de nombreux travaux, dont ces nouvelles salles de science.

Il vivra bientôt des projets de rénovation du réfectoire et du terrain de sport. "C'est une des raisons, sans doute, pour lesquelles tous ces élus sont venus ici aujourd'hui..." concède le proviseur en souriant. En 2020, le département de Charente-Maritime a investi 8 millions d'euros dans les constructions des collèges.

Un focus sur l'écologie et le numérique

"Mais nous avons de nombreux autres projets dans notre établissement, comme la rénovation énergétique de certains bâtiments", se félicite Joël Wiciak. Egalement, la végétalisation d'une butte du collège et l'installation de ruches. Ces démarches "écolos" sont soutenues par le département, à hauteur de 780 000 euros pour l'année à venir.

Le département a tenu une conférence de presse pour détailler ses investissements dans les collèges, pour l'année à venir. © Radio France - Solène Gardré

"La numérisation est un autre objectif", note Sylvie Marcilly. "Avec la crise sanitaire, on a vu d'autant plus l'importance de bonne connexions et d'ordinateurs performants..." La Charente-Maritime a investi 2,8 millions d'euros dans ce type d'équipements en 2020.