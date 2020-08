Montagne : vers la fin des rentrées scolaires anticipées en Haute-Savoie

C'est déjà la rentrée dès ce mardi, pour deux communes de Haute-Savoie ! 269 élèves de maternelle et de primaire en tout reprennent le chemin de l'école, à Megève et Combloux, une semaine avant tout le monde. Cette rentrée anticipée permet de libérer des mercredis en hiver, pour consacrer ces journées aux activités de ski. Une mesure nécessaire pour ces communes où la semaine des 4 jours et demi est encore en vigueur, avec l'école donc le mercredi matin.

Un dispositif qui date de 2014

Ces rentrées anticipées avaient été mises en place pour les écoles de montagne, au moment de la réforme des rythmes scolaires en 2014, où toutes les écoles passaient à la semaine de 4 jours et demi. Depuis deux ans, les écoles ont le choix : rester à 4 jours et demi, ou repasser à 4 jours. Et sur la dizaine de communes qui pratiquaient la rentrée anticipée, la plupart sont d'ores et déjà repassées à la semaine de 4 jours.

C'est le cas cette année de Praz-sur-Arly, qui passe à la semaine de 4 jours. Les mercredis n'ont donc plus besoin d'être libérés. Le maire, Yann Jaccaz a consulté les parents en début d'année : "84% des familles ont demandé le retour à 4 jours, donc c'est ce qu'on met en place à partir de septembre." C'est même le cas depuis le déconfinement, puisque l'élu avait demandé l'autorisation au ministère de l'Education nationale de passer à 4 jours dès le mois de juin.

Dernière année pour Megève, Combloux pourrait suivre

A Megève aussi les parents ont voté pour la semaine de 4 jours, mais le changement ne se fera que l'année prochaine, en septembre 2021. 144 élèves font donc leur rentrée ce mardi. "On fait partie des irréductibles", sourit la maire Catherine Jullien, qui dit avoir besoin de temps pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. "Les activités, les intervenants... On était trop contraint pour réorganiser tout ça dans un laps de temps trop court. Mais les familles et les enseignants ont fait le choix, et c'est la dernière année que nous rentrons en avance."

Combloux pourrait elle aussi passer à la semaine de 4 jours. La décision sera prise d'ici fin 2020, indique le maire. Une décisions qui serait finalement logique, la commune resterait sinon la dernière à opter pour cette formule dans le secteur.