Bordeaux, France

Depuis 2016, une centaine de jeunes apprentis sont partis de six à douze mois à l'étranger : 58 apprentis français et 45 apprentis venus d'autres pays européens ont étudié en France. Une mobilité rendue possible grâce au programme Euroapp, lancé par Jean Artuis et par des centres de formations professionnelle européens.

Le député européen de l'Ouest est parti du constat que le chômage des jeunes est plus faible dans les pays où l'apprentissage est très implanté "comme l'Autriche, les Pays-Bas ou l'Allemagne" et que les jeunes étudiants qui sont partis en Erasmus sont "mieux armés pour éviter le chômage". Le député a donc lancé avec plusieurs partenaires ce programme Euroapp.

12 pays européens partenaires du programme

Balint en bénéficie. Le jeune Hongrois apprend le métier de menuisier en France depuis six mois maintenant. "Cela a été vraiment une très bonne opportunité pour moi", reconnait le jeune homme, non seulement pour apprendre le français mais aussi pour approfondir sa formation professionnelle et pour voyager. Balint reste dans son entreprise jusqu'en juillet prochain.

Pour les apprentis français, c'est l'opportunité de partir dans l'un des 12 pays européens partenaires au delà des 27 jours de mobilité autorisés en moyenne dans le cadre de leur formation. Ils peuvent partir jusqu'à un an à l'étranger, tout en gardant leur rémunération et leur protection sociale. Certaines obligations du contrat d'apprentissage ont été modifiées, comme la responsabilité de l'employeur en cas d'accident.

Un séjour pas encore pris en compte dans la validation du diplôme

Reste une ombre au tableau, pour le moment ces mobilités longues ne sont pas prises en comptes dans la validation du diplôme d'apprentissage. Une inégalité avec les étudiants de l'enseignement supérieur car leur Erasmus est intégré à leurs études et les crédits sont harmonisés au niveau européen.

Les partenaires d'Euroapp attendent la même chose pour les apprentis. Le député Jean Artuis suit de près les engagements pris par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. Il y a beaucoup d'attente pour harmoniser les parcours entre les voix professionnelles et générales. Selon Laure Coudret-Laut, la directrice de l'agence Erasmus + France, implantée à Bordeaux, 2.000 demandes ont été déposées l'année dernière pour des mobilités longues.