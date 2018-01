Administrativement, il reste des étapes à valider. Mais les principales villes de Drôme et d'Ardèche, qui s'étaient laissé un an pour réfléchir et se réorganiser, s'orientent vers un retour à la semaine d'école de 4 jours à la rentrée 2018.

Trois quart des communes ardéchoises et près de la moitié des drômoises ont renoué avec les 4 jours d'école par semaine dès que l'option a été rendue possible, en septembre dernier: Tournon, Bourg Saint-Andéol, Pierrelatte, Portes-les-Valence pour ne citer que quelques exemples. Mais la plupart des grosses villes s'étaient donné un an pour réfléchir et se réorganiser.

Les parents massivement favorables à un retour à 4 jours

Les mairies ont sondé les parents. A Valence, Bourg-les-Valence, Romans, à Montélimar et son agglo, Guilherand-Granges, environ les trois quart souhaitent un retour à 4 jours. 74% ont voté en ce sens à Valence, 73% à Romans, 72% dans l'agglomération montilienne, 75% à Guilherand-Granges.

A Annonay, un comité de suivi a voté majoritairement pour les 4 jours. A Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bourg de Péage, les conseils d'école ont tranché en ce sens. A Privas et Aubenas c'est l'option qui se dessine également.

Qui reste sur la formule 4 jours et demi?

Il va devenir plus simple de compter les rares communes qui choisissent de rester à 4 jours et demi d'école par semaine. Cela pourrait être le cas de Crest: la consultation en cours penche pour les 4 jours et demi dont le maire, Hervé Mariton, a été un défenseur de la première heure. Une des trois écoles de la commune seulement pourrait choisir le rythme 4 jours.