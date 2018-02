Nouveau gouvernement, nouvelle organisation des rythmes scolaires. En 2013, c'était la mise en place de la semaine de 4 jours et demi avec la création des TAPS, les Temps d'Activités Péri-scolaires et bien aujourd'hui les communes doivent décider si elles reviennent à la semaine de 4 jours.

Mayenne, France

Déjà en septembre 2017, 51 communes mayennaises sont repassées à la semaine de 4 jours. Aujourd'hui toutes les communes mayennaises doivent se prononcer pour ou contre la semaine de 4 jours. Le Ministère de l’éducation nationale leur laisse le choix, mais le calendrier s'est accéléré ces dernières semaines. Le transport scolaire est désormais une compétence de la région et non plus du département. Alors il faut tout réorganiser et la région veut savoir si elle doit mettre, et ou, des cars en place le mercredi matin.

L'Inspection d'Académie de la Mayenne a demandé aux écoles et aux mairies de se prononcer avant le 15 janvier

Les écoles à travers les conseils d'école qui réunissent des enseignants, des parents d'élèves et des élus municipaux, et les mairies via le conseil municipal doivent se prononcer. Deux votes dans deux instances, qui doivent être les mêmes pour qu'il y a ait un retour à la semaine de 4 jours. Pas de consensus, pas de changement. C'est ce qui s'est passé l'année dernière à Gorron, la mairie voulait revenir à la semaine de 4 jours, le conseil d'école était contre. En ce moment, les conseils d'école finissent de se prononcer, les municipalités aussi. 63% des communes ont fait remonter leurs décisions auprès de l'Inspection d'Académie (104 communes). Concernant la ville de Laval, on connaitra la décision courant mars. Tous les établissements scolaires ne se sont pas prononcés (il y a 26 conseils d'école), la mairie a lancé une enquête auprès des parents d'élèves, 60% se disent pour le retour à la semaine de 4 jours mais moins de 30% des parents ont répondu à cette enquête. En tout cas la question divise les parents, les enseignants et les élus. Organisation, fatigue, apprentissage et coût des TAPS. Beaucoup regrette qu'on ne laisse pas le temps à une réforme de s'installer.