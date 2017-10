Vers une fermeture de l’école maternelle Hauts de Montchapet à Dijon

Les 81 élèves de l’école maternelle « les Hauts de Montchapet » à Dijon, vont devoir l’an prochain déménager à quelques centaines de mètres dans un autre établissement. La ville de Dijon a l’intention de fermer cette école, pour réutiliser les locaux à d’autres fins.

Depuis quelque temps, des rumeurs couraient, confirmées le 19 octobre, à l’issue d’une réunion entre l’adjointe au maire de Dijon déléguée à l’Éducation, Anne Dillenseger, l’inspection académique et les directeurs des écoles concernées. L’école maternelle des Hauts de Montchapet sera fermée à la rentrée 2018. C’est une volonté de la ville de Dijon, qui souhaite réaffecter les locaux de l’école à la MJC Montchapet, laquelle avec ses 1.800 adhérents manque d'espace.

Les classes transférées à l'école Montchapet

L’école sacrifiée ne compte que trois classes pour un total de 81 enfants. Tous seront transférés à l’école Montchapet, un groupe scolaire maternelle-élémentaire situé à 450 mètres, où deux classes seront créées. Aline, maman de deux petits scolarisés aux Hauts de Montchapet s’inquiète : « Il y a trois classes de maternelle avec 27 élèves chacune. Si après il n’y en a plus que deux, c’est impossible de mettre 40 gamins dans une classe. S’il faut aller dans d’autres écoles, c’est pas très pratique ». Inquiétude infondée selon Anne Dillenseger. L’adjointe au maire déléguée à l’Education précise que la troisième classe existera bel et bien mais sera logée dans les locaux de l’école élémentaire, ce qui selon elle ne posera aucun problème.

Le syndicat SNUipp désapprouve le projet

Olga Jacques, secrétaire départementale du syndicat SNUipp Côte-d’Or ne partage pas ce point de vue : « les locaux de maternelle sont adaptés pour accueillir des élèves de cet âge-là. Ceux de l’école élémentaire ne le sont pas. Pour l’intervention des ATSEM, les personnels municipaux qui aident dans les écoles maternelles, ce sera un fonctionnement plus compliqué. C’est une décision que nous ne comprendrons absolument pas ». Olga Jacques ne comprend pas non plus qu'on anticipe sur une baisse d'effectifs alors que le problème ne se pose pas encore.

Ne fallait-il pas conserver l’établissement pour tenir compte de l’évolution démographique ? Anne Dillenseger explique que si effectivement les effectifs augmentent globalement à Dijon, ce n’est pas le cas dans ce quartier : « on a des données fiables en termes de perspectives de logements et d’arrivées sur les quartiers. Sur plusieurs années en avant, on peut voir que les effectifs sur ce quartier sont en baisse ». La fusion des deux écoles devrait être débattue en conseil municipal avant la fin de l'année.