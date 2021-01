Vers une fermeture de la crèche des Bons Enfants à Belfort ?

La ville de Belfort a annoncé ce jeudi 7 janvier aux agents de la crèche des Bons Enfants la fermeture de l'établissement à la prochaine rentrée de septembre. Les parents en ont été informés dès le lendemain. Pour l'instant rien n'est officiel, car il faut encore que la décision soit discutée en comité technique entre syndicats et mairie le 19 janvier prochain, puis votée en conseil municipal, à la fin du mois.

Tous les titulaires devraient être mutés dans les autres crèches de Belfort

L'information a été "brutale" et "difficile à encaisser", pour les 16 agents titulaires qui auraient "fondus en larmes" selon la CGT CA Grand Belfort. Ces employés doivent être reçus par la municipalité à partir de ce lundi 11 janvier pour discuter de leur reclassement. Car la Ville, via son adjointe à la famille, à l'éducation et à l'égalité sociale, Marie-Hélène Ivol, assure que tous les titulaires seront "affectés dans les six autres crèches de Belfort".

L'établissement de la vieille-ville, situé rue de l'Ancien-Théâtre peut accueillir jusqu'à 60 enfants. Ce choix serait motivé, selon Marie-Hélène Ivol, par la baisse démographique à Belfort. "Les chiffres de populations sont en baisse, il y a moins de naissances, donc moins de demandes, et on peut répondre actuellement à toutes les sollicitations dans nos autres crèches", explique l'adjointe, qui se veut rassurante : "On ne laissera personne au bord du chemin, tout le monde sera écouté, nous allons prendre le temps et accompagner tous les agents dans leur nouveau projet".

Déjà menacée en 2015

Cette fermeture pourrait toutefois se faire au détriment des 25 contractuels employés dans les crèches de l'agglomération. Les vacataires devraient être reclassés également, mais pas forcément dans leurs domaines de compétences actuels. C'est à dire, occuper une autre fonction dans des structures gérées par la municipalité.

En 2015, déjà, la crèche des Bons Enfants avait été menacée de fermeture. Finalement, des places avaient "seulement" été supprimées, car Damien Meslot, le maire, comptait sur 500 créations d'emplois chez General Electric à Belfort. La crèche avait ouvert ses portes en 1982, il y a près de 40 ans.

