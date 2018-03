Deux-Sèvres, France

Aujourd'hui, il existe un partage des élèves et des classes entre les collèges de Pamproux et de La Mothe-Saint-Héray, distants de six kilomètres. Pamproux accueille les 6e et les 4e, soit 118 élèves. La Mothe-Saint-Héray les 5e et les 3, soit 121 élèves. Il y a une seule principale pour les deux établissements.

Transfert de tous les élèves à La Mothe-Saint-Héray à la rentrée 2019

Une situation particulière qui a poussé le conseil départemental des Deux-Sèvres à réfléchir au regroupement de tous les élèves dans l'établissement de La-Mothe-Saint-Héray, le plus grand des deux, à la rentrée 2019. L'élément déclencheur : le transfert à la rentrée prochaine des 4e à La Mothe Saint-Héray. Pamproux n'accueillera plus que les 6e, 65 élèves. "Nous n'imaginons pas laisser fonctionner un collège avec 65 élèves et un seul cycle", commente Gilbert Favreau, vice-président du conseil départemental des Deux-Sèvres.

"Nous avons regardé l'intérêt des élèves, des parents et des enseignants qui passaient beaucoup de temps à faire la navette", commente Rose-Marie Nieto, vice-présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres chargée des collèges. L'établissement de La Mothe-Saint-Héray peut accueillir 240 élèves. Il y a suffisamment de salles de classes. Des travaux seront tout de même à réaliser, notamment au niveau de la cantine et des sanitaires.

"Un coup dur pour Pamproux", reconnaît Gilbert Favreau. Le collège se trouve en plein centre-bourg. "Il faut que l'on accompagne la commune pour trouver un avenir à ces bâtiments", ajoute-t-il.