Interdiction des téléphones portables au collège : les parents d'élèves sont sceptiques

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer souhaite faire appliquer la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'interdire les téléphones portables en école primaire et au collège afin de "protéger les élèves de la dispersion".

Dans un entretien publié ce mercredi dans l'Express, le ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer affirme son intention de faire interdire les téléphones portables au collège :

Il s'agit de faire respecter les règles et le droit. L'usage des téléphones est déjà interdit en classe. Avec les principaux, les professeurs et les parents nous devons trouver le moyen de protéger nos élèves de la dispersion occasionnée par les écrans et les téléphones. "