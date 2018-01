Alpes-Maritimes, France

_"On va encore nous accuser de ne jamais être content, mais si le Snes défend une réforme du bac depuis longtemps, ce n'est pas celle-là. Toutes les réformes qu'on nous propose,_ ce sont des réformes qui entraînent toujours moins d'enseignants, des classes plus chargées, et moins de moyens".

Voilà pour le sentiment de la secrétaire générale adjointe du syndicat Snes-FSU à Nice, Fabienne Langoureau.

"Au Snes on est favorable aux séries L, S et ES" Fabienne Langoureau Copier

Le gouvernement veut complètement revoir la formule actuelle. La nouvelle version, qui entrerait en vigueur d'ici trois ans, doit être présentée aujourd'hui au gouvernement. On a déjà les grandes lignes de ce bac du futur : notamment la fin des filières S, L, ES.

On partirait sur un tronc commun d'une quinzaine d'heure de cours par semaine, avec des matières optionnelles, probablement deux majeurs et deux mineurs.

Quatre épreuves au lieu de huit et un grand oral de 30 minutes

L'année serait organisée en semestre, et plus en trimestre, avec des partiels, c'est aussi un des gros changements. Fini le bac avec les huit épreuves qui s'enchaînent, la nouvelle version prévoit quatre épreuves : deux à la fin du 1er semestre et deux à la fin du deuxième, avec en plus un grand oral de 30 minutes sur un sujet choisi par l'élève.

Ces épreuves compteront pour 60 % de la note finale et 40 % pour le contrôle continu. L'objectif du gouvernement est de mettre fin au bachotage et de valoriser le travail régulier.