Vibrant hommage à Samuel Paty au lycée Poincaré à Nancy

Elèves et enseignants du lycée Poincaré ont rendu ce vendredi un vibrant hommage à Samuel Paty cet enseignant assassiné il y a un an par un terroriste islamiste devant son lycée à Conflans-Saint-Honorine. La cérémonie s'est déroulée en présence du recteur de nombreuses personnalités.

Dans un discours solennel devant les élèves réunis dans la cour du lycée, le recteur de l'académie, Jean-Marc Huart qui au delà de l'hommage rendu à Samuel Paty a également tenu à saluer le travail des enseignants "A travers cet assassinat barbare, ce n'est pas seulement l'école et la communauté éducative qui sont visées, c'est la nation toute entière qui a été attaquée. L'école est le pilier de la République et vous chers professeurs, vous êtes ses hussards noirs comme l'écrivait Charles Peguy en 1913. Vous êtes les remparts contre la haine, les savoirs que vous transmettez, l'apprentissage de la démocratie sont les réponses à l'école et à la barbarie".

C'est bien qu'un an après, on n'oublie pas

Une minute de silence a ensuite été observée. Un élève a lu la lettre d'Albert Camus envoyée à son instituteur Louis Germain avant que la section Art et Musique de l'établissement n'entament une marseillaise chorégraphiée. Lise et Sacha, élèves de terminale ne sont pas insensibles à la cérémonie "j'ai été choquée par ce drame et il est tout à fait normal qu'on rende hommage à cet enseignant qui a donné sa vie pour avoir transmis à ses élèves un savoir, des connaissances. C'est bien qu'un an après, on n'oublie pas".

Les élèves de la voix technologique musique et danse ont interprété la Marseillaise © Radio France - Mohand Chibani

Des valeurs fondamentales

Hella, autre élève de terminale a apprécié tout le travail effectué en classe après l'assassinat de l'enseignant. Les temps d'échange avec les les profs et les autres élèves lui ont permis d'assimiler tous ces thèmes liés à la liberté d'expression et à la laïcité "Les enseignants ont pris du temps sur leur cours pour nous expliquer ces valeurs fondamentales à mes yeux, à savoir que la démocratie n'est pas qu'un terme abstrait qui ne veut rien dire. J'ai appris aussi que la laïcité c'est d'abord la tolérance, et c'est la possibilité pour chaque citoyen de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion et je crois qu'on devrait tous défendre cette valeur essentielle."

Une salle du futur rectorat qui sera installé dans le quartier de Saurupt à Nancy portera le nom de Samuel Paty.