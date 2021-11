VIDEO - La Souterraine : 14 millions d'euros débloqués pour la cité scolaire Raymond Loewy

"Raymond Loewy, une cité scolaire en galère." C'est l'un des nombreux slogans affichés dans le hall C de l'établissement. Les banderoles sont de sorties, les habits jaunes et noirs (pour attirer les regards) aussi en ce mercredi 10 novembre. Professeurs, élèves et parents : tous attendaient avec impatience le vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine Jean-Louis Nembrini. Depuis le début de l'année scolaire, un collectif s'est formé au sein de l'établissement. Son nom : "Raymond en colère". Tous dénoncent notamment la vétusté des locaux - toilettes délabrées, classes surchargées et fenêtres cassées entre autres - et voulaient le faire savoir à l'élu. Ce dernier, venu pour présenter un plan de restructuration, a été accueilli dans un silence de cathédrale dans la cité scolaire.

"Un geste nécessaire"

Laurence Pache est professeure de philosophie au sein de l'établissement, qui accueille près de 1000 élèves répartis entre le collège, le lycée et le post-bac. "Le but de cette action, c'était de transmettre notre état d'esprit actuel. Nous aimerions être considérés à la hauteur de l'excellent travail que nous faisons ici, explique-t-elle. Quand je me balade dans les autres établissements de l'académie... Il y a très peu de bâtiments aussi vétustes et abîmés que les nôtres". Jean-Louis Nembrini, de son côté, promet une réponse forte et rapide, à savoir un plan de restructuration de la cité scolaire à hauteur de 14 millions d'euros (avec l'aide du département).

Si tout se passe bien, le chantier démarre d'ici février 2022. Les travaux sont scindés en 19 lots, pour les attribuer à différentes entreprises et faire marcher l'économie locale. Je comprends la colère du collectif, les souffrances d'un territoire comme la Creuse. Et nous voulons que nos investissements se voient le plus rapidement possible sur le terrain. Jean-Louis Nembrini

Les membres du collectif pas convaincus à 100%

Des promesses qui ne répondent pas complètement aux attentes du collectif Raymond en colère. Pour Damien Rigaud, professeur et membre du collectif, "il y a un risque que le chantier démarre en retard à cause de l'attribution des marchés publics. Certains lots pour les travaux cherchent encore preneur." Anne-Paule Mettoux, représentante des parents d'élèves, poursuit : "Nous, cela fait des années qu'on attend. Cette réponse de la Région est positive, mais elle ne répond pas à l'urgence de la situation. On attend quoi ? Qu'un accident se produise ?" Et d'autres problèmes subsistent selon le collectif, notamment celui des postes vacants chez les CPE et à la direction.