Victoire des collégiens de Beaumont-lès-Valence : leur chanson va devenir l'hymne de l'association 2 500 voix

Beaumont-lès-Valence, France

Les collégiens de Beaumont-lès-Valence ont gagné ! Ces élèves de 4ème du collège Marcelle Rivier ont participé à un concours de chant organisé par l'association 2 500 voix, qui lutte contre les cancers de l'enfant. Ils devaient proposer un hymne pour l'association. Leur vidéo a terminé dans les trois premières après les votes sur internet, puis leur chanson a été choisie parmi les trois finalistes par un jury de professionnels.

"On est excités, très heureux ! Parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans ce travail, on y a cru très fort, on était portés par plein d'émotion. Cette victoire est très belle et elle va nous donner la chance de vivre une expérience forte à Paris", s'enthousiasme leur professeure de musique, Élodie Lordet, qui a inscrit ses élèves au concours notamment parce qu'une élève, Émy, n'a pas pu faire sa rentrée à cause de la maladie.

Un enregistrement en studio avec des musiciens

La classe ira donc à Paris le 27 janvier pour enregistrer sa chanson avec des musiciens professionnels. Ils seront accompagnés par le parrain de l'association, le violoncelliste Gautier Capuçon, ainsi que son pianiste et des musiciens de la garde républicain.

"C'est cet hymne qui résonnera notamment lors de la journée du 15 février, qui est la journée mondiale contre les cancers de l'enfant et l'hymne retentira dans tous les endroits où il y aura une action portée par l'association".