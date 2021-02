VIDEO - "100% virtuel, ce forum de l'orientation en région Centre est totalement inédit"

Lycées, CFA, IUT, Université ou encore grandes écoles, au total plus de 200 exposants et pas moins de 600 intervenants vous attendent jusqu'à samedi par écran interposé pour ce forum de l'orientation régional 100% virtuel, Covid oblige. Pour en parler, Patricia Gay, la directrice du CIO, le centre d'information et d'orientation de Tours est l'invitée ce mercredi de France Bleu Touraine :

" C'est un rendez-vous pour les jeunes, pour les aider et les accompagner à préparer leur avenir. C'est la première fois que ce forum est 100% virtuel. C'est inédit, avec les contraintes que l'on connait, mais les jeunes gens sont assez familiarisés et ont été préparés pour cela par leurs professeurs.

Chacun d'eux a créé _son avatar pour circuler comme s'ils étaient sur un vrai forum_, un facsimilé a été créé pour cela. Ils iront de stand en stand. Des experts du conseil en orientation pourront également leur proposer des entretiens individuels durant ces quatre jours.

La question fondamentale pour ces jeunes est de savoir comment trouver ce que l'on va faire plus tard ? Il y a beaucoup d'anxiété, et c'est exacerbé par la situation actuelle et la crise sanitaire. Hors forum, n'oubliez pas que les portes de nos CIO sont ouvertes. Mais actuellement, la demande est telle qu'elle excède l'offre de rendez-vous et c'est plein jusqu'au 18 février. En Indre-et-Loire, il y a un Centre d'Information et d'Orientation à Joué-lès-Tours, mais aussi à Amboise, Loches et Chinon".