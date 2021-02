VIDEO- A Tours comme ailleurs, "cette crise nous oblige à repenser les schémas de l'apprentissage"

La crise sanitaire et économique a des conséquences sur la filière d'apprentissage. Restaurants fermés, entreprises en difficulté qui stoppent les contrats en alternance... A l'occasion de la grande semaine nationale de l'apprentissage, on fait le point à la Cité des formations de Tours.

Pour en parler, Marie-Jo Bodin, la directrice de la Cité des formations de Tours est l'invitée ce lundi de France Bleu Touraine. C'est un CFA situé à Tours nord proposant des formations en mécanique, automobile, ventes et commerce et hôtellerie-restauration :

_"_C'est compliqué pour nos apprentis en hôtellerie-restauration mais nous, au moins, on est content de pouvoir assurer nos formations en présentiel pour la majorité des jeunes". ( Malgré les fermeture des restaurants ), "il y a quand même de l'expérience acquise en CFA. On assure nos TP, et on a transformé notre restaurant d'application en cantine bis.

_L'essence même de l'apprentissage c'est bien de compléter une formation qui a lieu en entreprise. Donc je pense qu'_il faut inciter les jeunes à ne pas hésiter à prolonger le parcours, à refaire une année même si c'est pas très vendeur. Cette crise nous oblige à repenser un peu nos schémas, à proposer des modules supplémentaires.

_Rien n'est perdu_, notre service relations entreprises est très mobilisé comme tous nos réseaux. Ce qui est important surtout et c'est le message que j'aimerai faire passer : malgré les semaines d'inactivité puisque certaines entreprises sont fermées, il faut rester un peu au travail, rester en éveil et quand l'activité reprendra, charge au centre de formation de laisser les jeunes plus en entreprise.

Sur la région Centre, _l'apprentissage est en constante augmentation depuis quatre ou cinq ans_. Forcément là, 2021 nous inquiète mais je ne vois pas que l'Etat, les collectivités locales vont laisser les jeunes sur le carreau. C'est sûr que non".