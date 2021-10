Le monde enseignant et tous les élèves de France rendent hommage à Samuel Paty. Un an après l'horreur de son assassinat, une minute de silence ou un temps d'échange sera organisé autour de la mémoire de ce professeur d'histoire, décapité par un terroriste islamiste à la sortie du collège.

VIDEO - " On a envie de se retrouver et d'échanger sur ce que portait Samuel Paty"

Pour en parler, Sophie Foucher Maillard, la principale du collège Michelet à Tours était l'invitée de France Bleu Touraine ce vendredi :

" Un an après, toute la communauté éducative est encore touchée. Quand l'un de ses membres est tué simplement par le fait de faire son métier, on s'interroge. Et on a envie justement de se retrouver aujourd'hui et d'échanger sur ce que portait Samuel Paty."

Dans ce collège Michelet, chaque classes de la 6ème à la 3ème aura droit à un temps d'échange durant la matinée avec deux ou trois professeurs ou personnel du collège.

" Par le dialogue, reprendre ce qui s'est passé, discuter de la liberté d'expression. Ce qu'on a droit de dire, pourquoi il y a des interdits, des limites. Quel est le cadre donné par la République ? Qu'est-ce que la laïcité ?

Ce moment d'échange, on l'a préparé toute cette semaine. On s'est tous rassemblé, on a discuté de ce que l'on voulait porter comme message et de sujets de discussion avec les élèves. Samuel Paty c'était les valeurs de la République, l'éducation morale et civique à un moment où il parlait de dilemme philosophique, c'est à dire là où il devait discuter avec les élèves, débattre avec eux.

C'est justement par le dialogue et la discussion qu'on arrive à éduquer, instruire les élèves sur l'esprit critique"

On est tous inquiets quand on a justement un sujet sensible à aborder avec les élèves mais c'est la raison pour laquelle nous sommes en binôme ou en trio. Et ils ont eu une semaine pour le préparer. Et j'ai tout à fait confiance dans l'équipe du collège Michelet.

C'est justement par le dialogue et la discussion qu'on arrive à éduquer, instruire les élèves sur l'esprit critique. Penser par soi-même. Et ça c'est tout le rôle de l'école."