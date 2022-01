Vidéo: 700 personnes scandent "Blanquer démission" à Amiens

Enseignants, directeurs d'école, parents.... tous dénoncent la gestion calamiteuse de la pandémie dans les écoles. Dans l'académie d'Amiens il y avait un tiers d'enseignants en grève selon le rectorat. Ils étaient un peu plus de 50% selon les syndicats.

Près de 700 personnes ont défilé dans les rues d'Amiens ce jeudi. Avec des slogans comme "Blanquer démission" ou "le virus c'est toi", les manifestants ont clairement épinglés la politique de gestion de la crise sanitaire par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Dans l'académie d'Amiens il y avait un tiers d'enseignants en grève selon le rectorat

Ils étaient un peu plus de 50% selon les syndicats. Les syndicats enseignants se donnent rendez-vous le 27 janvier pour une journée de grève interprofessionnelle sur les salaires.

Le cortège a rassemblé 700 personnes © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Pour Marine, enseignante en histoire-géographie, c'est l'attitude du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer qui est insupportable. "Il a annoncé son protocole dans un journal payant, c'est une marque de mépris pour les professeurs et les élèves, c'est un ton, une façon de faire."

Déborah est directrice d'école, depuis deux ans elle doit s'adapter et souvent à la dernière minute. Ce qui l'a décidé à manifester, ce sont ces "changements incessants du protocole sanitaire. Pour nous et nos enfants qui subissent dans les classes. On ne peut pas travailler sereinement."

"Jean-Mimi ton protocole pourri, dimanche soir pour lundi, pour qui tu nous as pris?"

Voilà les paroles criées sur la chanson "que je t'aime" de Johnny Hallyday.