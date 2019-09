Vidéo : apprenez les mots de la rentrée en breton !

Région Bretagne - France

Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin... Alors pour ne pas être perdu en cette rentrée scolaire si votre enfant commence sa scolarité en filière bilingue, on vous a concocté un petit cours de breton. Et on commence avec la rentrée / an distro-skol :

An distro-skol = La rentrée

Ar skol/ar skolioù = école/écoles

Skolaerez/skolaer = professeur des écoles

Ar mintin = le matin

Kousket/Huniñ = dormir

Dihuniñ = se réveiller

Donc si on met tout bout à bout on obtient. "Dihuniñ diouzh mintin evit mont d'ar skol = se réveiller le matin pour aller à l'école"

Sac'h skol = sac d'école

Un drousenn = une trousse

Ur greion = un crayon

Kreionoù = des crayons

Levr/levrioù = livre/livres

Deskiñ lenn =apprendre à lire

Deskiñ skrivañ = apprendre à écrire

Et on termine par kalon vat, bon courage pour cette rentrée scolaire ! On va quand même retrouver ses mignoned et ses mignonezed, tous ses amis.