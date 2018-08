Bourogne, France

Treillis militaire, baskets aux pieds et chaussettes montantes : depuis une semaine et avant la reprise des cours le 3 septembre, les élèves de première année de l’ESTA à Belfort (l’Ecole supérieur des technologies et des affaires) participent à un stage au 1er régiment d’artillerie de Bourogne. Trente-sept jeunes de 18 ans vivent, dorment et mangent sur le terrain militaire pendant 5 jours. Et le programme est très rythmé : exercices physiques, parcours du combattant, recherche de ration de survie, utilisation d’une boussole etc.

Avec les jumelles, les étudiants cherchent les rations de survie dans la forêt © Radio France - Nina VALETTE

Une semaine qui se termine par un diplôme et une nuit à la belle étoile.

La cohésion avant même la reprise

" Il fallait monter un mur de deux mètres, _sans les autres c’était impossible pour moi_, mais avec l’aide de mes camarades j’ai réussi " raconte fièrement Maxime allongé par terre. Le jeune homme est épuisé par cette semaine. Lors d’une épreuve il s’est même blessé à la cheville. Mais hors de question d’abandonner pour autant et de ralentir les troupes. Créer une cohésion entre les futurs camarades d’une même promotion c’est justement l’objectif du stage. L’adjoint Nicolas est en charge de la formation : " l’école souhaite éveiller chez ses jeunes un sentiment de cohésion, d’entraide et de groupe. Elle a donc choisi l’univers militaire qui réunit tout ça." raconte le responsable. Et ça marche. Impossible de manger si le camarade n’a pas trouvé son paquetage dans la forêt. Impossible d’allumer un feu sans avoir eu la formation avec le chef.

Du stress en moins

L’autre aspect de ce stage : faire baisser la pression avant la rentrée. Le lundi 3 septembre, ils ne seront plus des inconnus les uns pour les autres, ils auront passé une semaine dans la boue et dans la nature : " Depuis une semaine nous avons tous les mêmes vêtements, la même coiffure " raconte Maxime. Une façon de faire connaissance sans préjugés. Et une façon aussi de donner envie à ses jeunes de reprendre les cours. " J’ai survécu au stage, je peux survivre à l’école " raconte l’un des étudiants.

Après ce stage de cinq jours, les étudiants savent désormais utiliser une boussole © Radio France - Nina Valette

Au menu des rations de survie : du café, du thé, des sardines, des barres de céréales et des conserves a réchauffer. © Radio France - Nina VALETTE