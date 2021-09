VIDEO : c'est la rentrée à l'École hôtelière d'Avignon

À l'école hôtelière d'Avignon, les élèves font leur rentrée après une année compliquée. Marquée par le covid et la fermeture puis réouverture des bars et restaurants. Malgré tout, ils sont de retour avec le sourire.

On rallume les fourneaux à l'école hôtelière d'Avignon. Les futurs cuisiniers, serveurs, pâtissiers et maîtres d'hôtel reprennent les cours. Motivés, malgré une année marquée par le Covid-19 et la fermeture des restaurants.

Retour à l'essentiel

Couper, réserver, enfourner. Alexis Roque, deuxième année, enchaîne les mouvements. "Je me donne à fond pour réussir et pour pallier tout ce qui me manque", affirme-t-il. Pour lui, l'année passée n'a pas été facile, à cause de la fermeture administrative du restaurant qui l'emploie. "C'était très dur, passer plus d'un an et demi à ne rien faire, patienter jusqu'à l'ouverture...ça pèse", soufflet-t-il.

La chef Céline Pays supervise la leçon. Son rôle c'est aussi d'orienter sur la bonne voie les élèves qui se posent encore des questions. "Il y en a qui se posent des questions, parce que c'est sûr qu'après deux ans avec le Covid-19, certains ont eu du mal à trouver leur rythme", constate-t-elle. "Après, dans la restauration il y a la cuisine, la pâtisserie, l'hôtellerie, l'hébergement. Il n'y a pas que la restauration pure et dure."

Moins d'attirance pour les métiers du service

Certains métiers ont plus de mal à trouver des candidats. Les métiers du service, notamment. "Sur les métiers de la cuisine et de l'hébergement, l'attractivité est restée la même", mesure Florence Hertel, directrice de l'Enseignement à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vaucluse. "Mais sur les métiers du service, c'est là que l'on constate le plus gros recul, qui avait déjà démarré avant la pandémie, qui a été un facteur aggravant".

Il reste des places en formation aux métiers du service à l'école hôtelière d'Avignon. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin septembre.