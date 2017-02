VIDÉO - Carte scolaire : la rentrée 2017 se négocie déjà en Côte-d'Or

L'académie de Dijon a présenté son pré-projet de carte scolaire 2017 aux parents d'élèves et syndicats d'enseignants la semaine dernière. Ce mercredi, première mobilisation de parents pas contents à Gissey-sur-Ouche où une classe est menacée de fermeture.

Avec 39 ouvertures définitives et 39 fermetures définitives, le solde semble à l'équilibre. Et pourtant, en l'état, le premier jet de la carte scolaire présentée le 24 janvier, ne convient pas aux syndicats d'enseignants et aux parents d'élèves. Car aucun poste de prof n'est crée en Côte-d'Or et parce que dans certaines classes, les enfants pourraient se retrouver à 33 devant la maîtresse dès le mois de septembre.

22 élèves dans les classes dans l'idéal pour le SNUIPP-FSU

En moyenne chez nous, les enfants sont 26,5 par classe. Et c'est inhumain pour Chantal Charles, membre du SNUIPP-FSU, syndicat majoritaire des enseignants en Côte-d'Or. "C'est beaucoup trop pour être au plus prêt des besoin de chaque enfant. Quand on a des élèves en difficulté dans la classe, quand on veut être plus proche d'eux pour les aider, on ne peut pas s'occuper des autres enfants. Dans nos recommandations au SUIPP on demande pas plus de 20 élèves dans les classes des réseaux prioritaires et 22 dans les classes normales."

Quelles solutions

Mais comment mettre plus d'enseignants devant les élèves quand les jeunes délaissent ce métier ? C'est une réalité, on manque d'instituteurs en France et l'Education Nationale est même obligée de faire appel à des contractuels sans diplôme pour faire classe à nos enfants. "Il faudrait peut-être réfléchir aux conditions des enseignants avec une hausse de salaire, avec de meilleures formations par exemple."

La mobilisation des parents est-elle efficace ?

Et si la marge de manœuvre est assez limitée pour les syndicats d'enseignants dans les comités de négociation - la dotation étant fixée à l'avance et définitive, c'est en fait un grand marchandage à la façon des vendeurs de tapis - celle des parents d'élèves en revanche est plus importante. Une mobilisation dans une école pèse sur l'inspection académique : "c'est important que les parents et les élus aient des discussions avec l'administration afin de présenter les réalités de terrain", explique Chantal Charles, du SNUIPP-FSU.