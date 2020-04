VIDÉO - Coronavirus : le clip des élèves du lycée Bonaparte de Toulon pour remercier les soignants

Ils s'appellent Alexis, Jaïnes, Célia ou Fatene et sont élèves de seconde ou de première au lycée Bonaparte de Toulon. Tous ont répondu au défi lancé par leurs trois professeures d'espagnol (Morgane Bonnet, Dorothée Duprés et Justine Paganoni) : rendre hommage et remercier les soignants du monde entier qui luttent contre le coronavirus en tournant, à distance, un clip sur la musique de Soprano "À nos héros du quotidien".

Depuis sa chambre, son jardin ou son balcon, chaque adolescent brandit un message de soutien ou de remerciement en français, en espagnol ou en anglais, le met en boule puis le passe à l'élève suivant. Résultat : une vidéo de 4 minutes très émouvante postée le 10 avril et déjà vue par 4.200 personnes.

"Les élèves ont été très heureux de participer à ce projet pour rendre hommage aux soignants et à tous ceux qui travaillent en ce moment. Ils avaient 12 heures seulement pour tourner leur petite séance vidéo et 48 élèves ont répondu à notre appel" précise Justine Paganoni, une des professeures du Lycée Bonaparte, qui s'est chargée du montage de ce clip.

L'établissement toulonnais a par ailleurs créé, sur une idée de Frédéric Lassarre le proviseur adjoint, un site internet de solidarité où les élèves et leurs familles peuvent poster leurs messages de remerciements aux soignants.