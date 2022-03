VIDEO - Dans le Livradois, les parents d'élèves continuent leur mobilisation contre la fermeture de classes

Les parents d'élèves du Livradois-Forez n'en sont pas à leur première mobilisation. Ils ont déjà fait plusieurs grèves au mois de février. Mais pour le moment, rien n'y fait. Alors ils ont décidé de "ne pas baisser les bras", en publiant une chanson sur leurs réseaux sociaux.

D'après la dernière version de la carte scolaire du Puy-de-Dôme, il y aurait, à la rentrée 2022, 32 fermetures de classes et 24 ouvertures pour le premier degré.

"Parce que nos villages ont besoin de leurs écoles"

Dans le RPI - regroupement pédagogique intercommunal - du Livradois-Forez, il doit y avoir six classes fermées et cinq ouvertures. Concrètement ça signifie qu'à la rentrée, il y aurait "une classe avec les petits jusqu'au CP à Tours-sur-Meymont et les grands à la Chapelle Agnon", d'après une maman qui vit à Tours-sur-Meymont, "donc on se retrouverait avec une classe avec des maternelles et des enfants de CP qui doivent apprendre à lire et à écrire avec des petits à côté, dans une classe de 27."

Les parents d'élèves manifestent leur mécontentement à travers une chanson, dans l'espoir de préserver les écoles de leurs villages :

