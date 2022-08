VIDÉO - Découvrez le nouveau groupe scolaire Constance Lainé de Craon dans le Sud-Mayenne

En plein déménagement, les nouveaux locaux du groupe scolaire Constance Lainé de Craon, dans le Sud-Mayenne, prennent forme. À la rentrée de septembre 2022, les élèves des écoles Erik Satie et Henri Matisse seront donc dans de nouvelles classes toutes neuves. Tour du propriétaire en vidéo.

Des classes toutes neuves pour les élèves des écoles maternelle Erik Satie et élémentaire Henri Matisse de Craon, dans le Sud-Mayenne. En plein déménagement, le nouveau centre scolaire Constance Lainé, sera opérationnel le 1er septembre 2022 pour les 240 élèves de la commune. Il reste encore quelques cartons, des chaises à installer, des tableaux à fixer et des dortoirs à terminer avant la rentrée mais tout sera prêt pour septembre promet l'adjointe à la jeunesse Aurélie Mahier.

Un peu de retard dans le chantier

"Le début des travaux remonte à l'avant Covid", ajoute-t-elle, "on aurait dû démarrer dans cette école un an plus tôt mais on a un an de retard, expliqué par le Covid et le retard comme dans tous les chantiers". "Quand vous avez deux sites" qui se greffent à un autre site, "on ne déménage pas comme ça sur une période de petites vacances, tout le monde est à fond, il faut avoir vraiment le temps de l'été pour se poser et faire les choses tranquillement", commente Aurélie Mahier.

Et si vous aussi, vous voulez découvrir ce nouvel établissement, il y aura une après-midi portes ouvertes pour les habitants le 22 octobre 2022.