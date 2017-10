VIDÉO | Des collégiens lavallois vont chanter avec le saxophoniste de Supertramp à Nantes

27 élèves du collège Pierre Dubois de Laval, vont chanter le vendredi 3 novembre sur la scène de la cité des congrès de Nantes, dans le cadre du spectacle Big Bang d'Alan Simon un compositeur français. Les apprentis choristes ont répété pour la dernière fois ce mercredi.

C'est une expérience incroyable que vont vivre 27 collégiens de l'établissement Pierre Dubois à Laval et 27 élèves du collège Hector Berlioz de Nantes. Le soir du vendredi 3 novembre, ils se tiendront debout sur la scène de la cité des congrès de Nantes pour chanter lors du spectacle Big Bang d'Alan Simon, un auteur-compositeur français. C'est grâce à l'amitié entre le professeur de musique de l'établissement et l'artiste nantais que les enfants vont se produire devant 2.000 spectateurs. Cerise sur le gâteau : le saxophoniste John Heliwell du légendaire groupe Supertramp jouera avec les collégiens.

"Chanter devant plus de 2.000 spectateurs ça fait son petit effet" Copier

Les choristes vont passer 20 minutes sur scènes. Ils ont appris 5 chansons en anglais en latin, et en français. Devant eux il y aura tout simplement 2.000 spectateurs. De quoi faire frissonner Léo, Charlotte et Léonore. "Forcément on est un peu stressé. Chanter devant plus de 2.000 spectateurs ça fait son petit effet" explique le premier. "Je suis pressé mais au fond de moi-même je me demande pourquoi je le fais" sourit Charlotte.

Dans 17 jours, ces 27 collégiens de #Laval chanteront à la cité des congrès de #Nantes aux côtés du saxophoniste de Supertramp ! 👏🎷 pic.twitter.com/i0ZMGgrr67 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 17, 2017

Juste à côté d'eux se tiendra le saxophoniste de Supertramp : John Helliwell. Donovan ne semble pas mesuré la chance qu'il a. "J'ai déjà écouté une musique de ce groupe et mes parents m'en ont parlé un peu. Je ne connaissais pas" avoue cet élève de 5e. Question de génération, seul leur professeur d'éducation musicale Pascal Monneron connaissait évidemment John Helliwell de Supertramp. "C'est quelqu'un de très abordable et j'espère qu'il viendra rencontrer les élèves" explique l'enseignant.

"Supertramp ? J'ai déjà écouté une musique de ce groupe et mes parents m'en ont parlé un peu. Je ne connaissais pas" - Donovan, élève de 5e

Le projet a démarré dès la rentrée en septembre. Les choristes ont donc travaillé très vite, à raison d'une répétition par semaine. Et quand on les écoute répéter, on se dit que nos élèves lavallois n'ont aucune raison d'échouer.

Big Bang la création originale d'Alan Simon