VIDÉO - Dordogne : les écoliers ont fait leur rentrée en musique à Vergt

Par Emeline Ferry, France Bleu Périgord

Pour retrouver ses copains, être moins stressé avant la rentrée et accueillir les petits nouveaux en douceur, de plus en plus d'écoles proposent une rentrée en musique. À Vergt, les écoliers ont chanté sous l’œil de l'inspecteur d'académie et de la préfète de Dordogne.