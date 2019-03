VIDÉO | "Former les élèves à identifier des sources fiables", l'un des objectifs de la Semaine de la Presse à l'école

Bretagne, France

Cette semaine, c'est la 30ème édition de la semaine de la Presse à l'école, organisée notamment par le CLEMI, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information.

Sa coordinatrice en Bretagne était l'invitée de France Bleu Armorique ce mercredi matin.

Sylvie Patéa explique que l'éducation aux médias "a beaucoup changé car les médias ont évolué et que l'on fait face à une domination d'internet et des réseaux sociaux. Les ateliers organisés sont donc différents mais ont toujours les mêmes objectifs : aider les élèves à décrypter l'info, les intéresser à l'actualité et développer leur sens critique".

Former les élèves à la question des sources qui sont fiables

Sylvie Patéa poursuit "une info donnée par un journaliste c'est différent d'un tweet ou d'un message sur un réseau social", c'est ce qu'il faut expliquer aux plus jeunes.

Selon la coordinatrice du CLEMI en Bretagne, "les élèves ont finalement peu de rapports avec la presse traditionnelle".

Sylvie Patéa qui précise aussi qu'"aujourd'hui l'information aux médias est inscrite dans la loi, c'est une compétence que l'on doit apprendre à l'école depuis 2013".

Le temps fort de cette 30è édition de la Semaine de la presse à l'école en Bretagne, c'est une conférence-débat aux Champs Libres à Rennes jeudi avec 315 lycéens et 4 journalistes. Un débat animé par deux lycéens avec deux thèmes : comment la PQR traite l'actualité internationale et la question des infox avec sur place un fondateur du site Le Gorafi pour évoquer la satire.