Cyberharcèlement : Jean-Michel Blanquer réagit au #anti2010

Dans cette vidéo, Jean-Michel Blanquer s'adresse aux collégiens et aux collégiennes et les appelle à la "bienveillance". Le ministre de l'Education réagit au #anti2010.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis la rentrée scolaire, ce hashtag cumule 40 millions de vues sur TikTok. Il vise la génération 2010 : des élèves moqués, insultés et menacés sur les réseaux sociaux.

Un harcèlement né à cause d'un jeu vidéo

Le Parisien-Aujourd'hui en France nous apprend que ce harcèlement a commencé à cause du jeu vidéo Fortnite, un jeu très populaire chez les ados et pré ados. Les plus jeunes joueurs ont été accusés de ne pas respecter les codes de ce jeu de survie. Autre élément qui a amplifié le phénomène, cette vidéo postée cet été par une jeune youtubeuse de 11 ans. Dans ce clip très coloré, Pink Lily chante à la gloire des pop-it, ces fameux jouets que les moins de 12 ans s'arrachent. Un clip tourné en dérision par les ados plus âgés, parfois de manière très violente.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Craignant une escalade de la violence, la FCPE ( la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves ) demande la mise en place d'une véritable politique de protection de l'enfance sur les réseaux sociaux.

Deux numéros gratuits existent pour signaler les faits de harcèlement : le 3020 (écoute en prise en charge des familles et des victimes) et 3018 (violences numériques).