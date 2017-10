VIDÉO - L'école de Prélenfrey dans le Vercors est-elle laissée à l'abandon ?

Des locaux trop exigus, pas assez de sanitaires... les parents d'élèves de l'école de Prélenfrey (Le Gua) tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament depuis trois ans des rénovations sur l'établissement fréquenté par 43 enfants. La mairie comprend leur colère mais veut trouver une solution pérenne.

A l'entrée de la commune du Gua dans le Vercors, la campagne d'affichage est agressive. "Minimum sanitaire pour l'école de Prélenfrey" indique cette banderole positionnée dans un rond point. En montant vers le village de Prélenfrey, à quelques 1.000 mètres d'altitude dans le Vercors, les messages se multiplient : "École abandonnée !", "À quand les travaux ?" etc. Un "chiotte", symbole du combat des parents d'élèves depuis 2014, accueille celui qui se hisse jusqu'au petit village si paisible.

Des fois quand on est beaucoup à vouloir aller aux toilettes il faut faire la queue, du coup, c'est un peu saoulant - Joseph, en CE1 à l'école de Prélenfrey

"Ne parlez pas que des toilettes dans votre reportage, il n'y a pas que ça comme problème" insiste Fabienne, l'une des parents délégués. C'est pourtant l'image forte que les parents ont choisi pour illustrer leurs revendications. Pour identifier le problème, il faut comprendre l'organisation spatiale de l'établissement divisé en deux : d'un côté les primaires réunis en une classe de 24 élèves, de l'autre, les 19 maternelles. Côté primaire, un seul sanitaire au bout d'un couloir pour les 24 enfants. "Faire la queue, c'est un peu saoulant" dit Joseph - très cash - en CE1. Quentin, 9 ans, approuve. Sa maman poursuit, "Quentin est concerné par des problèmes urinaires depuis tout petit, il est censé aller aux toilettes très souvent dans la journée, et il me dit 'à l'école je n'y vais pas', c'e n'est clairement pas adapté pour lui".

Les poules pour être considérées comme biologiques ont besoin de plus d'espace au mètre carré qu'on en donne à nos enfants - Martin, papa de deux enfants à l'école de Prélenfrey

Les rideaux de la salle de sieste des petits déchirés et troués - mais la mairie indique en avoir commandé de nouveaux - des remontées d'eaux usagées dans la douche, un sas d'accueil d'à peu près six mètres carrés côté maternelles, "problématique absolument toute l'année, selon Martin. Mais ça s'exacerbe en période hivernale quand on a la neige, avec les manteaux, les bonnets, les moufles etc". Tant de problèmes que les parents, remontés, disent évoquer depuis 2014 en conseil d'école. "Ça fait des années qu'on nous mène en bateau, on nous fait croire qu'il va y avoir des projets et il n'y a toujours rien eu !" commente Fabienne.

Banderole à l'entrée du village du Gua © Radio France - Julien Morin

Les choses ne se font pas aussi simplement qu'on pourrait le croire - Rémy Souchon, adjoint au maire aux travaux

"On" ? La mairie qui selon elle n'entend pas leurs revendications. En redescendant de Prélenfrey, Rémy Souchon, adjoint au maire aux travaux, et Annie Benelle, adjointe à l'éducation attendent de pouvoir s'expliquer. "Nous avons un budget communal à gérer, souligne Rémy Souchon. Il n'y a pas que l'école de Prélenfrey, on a toute une commune divisée en trois parties - Les Saillants, Saint-Barthélémy et Prélenfrey - à gérer, on ne peut pas répondre à tout le monde". Pas question pour autant de dire que celle-ci est mise de côté. "Depuis 2010 nous avons fait pour 200.000 euros de travaux pour cette école, précise l'adjoint concerné. Une cantine, un parc de jeux...", encore cet été la peinture a été refaite dans le dortoir des maternelles. "Nous sommes bien conscient qu'il y a des problèmes sur l'école de Prélenfrey, confesse Annie Benelle. Nous menons actuellement une solution pour les résoudre." Le mot est passé dans l'équipe du maire, la solution devra être "pérenne" et ne sera pas prise dans la précipitation.

Une visite du service d'inspection hygiène de l'académie est prévue dans les jours qui viennent. Il doit donner son avis sur la situation à l'école de Prélenfrey. En attendant les parents d'élèves organisent une manifestation lundi 2 octobre à 18h45 devant la mairie du Gua.